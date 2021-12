Štátne lesy avizujú zmeny, odštepné závody zoštíhlia na polovicu

Pri zmenách majú ušetriť 4,6 milióna eur ročne.

KRIVÁŇ. Štátne Lesy SR avizujú veľké organizačné zmeny, platiť začnú od januára. Podnik hovorí o ekonomickej stabilizácii podniku.

Terajších 23 odštepných závodov sa zoštíhli na 12. Zachované zostanú dva špecializované závody; závod lesnej techniky a závod Semenoles, zameraný na lesné semenárstvo, škôlkarstvo a genofond lesných drevín. Počet lesných správ sa zníži zo súčasných 129 na 93.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Zmena organizačnej štruktúry je orientovaná na optimalizáciu nákladov v riadiacej štruktúre na úrovni lesných odštepných závodov,“ povedal ekonomický riaditeľ Dušan Lašák.

Úsporu rozdelia lesným správam, čo sú podriadené organizačné zložky lesného odštepného závodu, a najmä lesným obvodom. „Samotné obhospodarovanie lesa sa tak presunie ešte bližšie k lesom,“ dodal Lašák.

Známe sú aj budúce sídla organizačných jednotiek. Novovzniknutý odštepný závod (OZ) Karpaty bude sídliť v Šaštíne-Strážach a vzniká zlúčením OZ Šaštín a OZ Smolenice.

Okrem toho vzniká: OZ Podunajsko so sídlom v Leviciach (pôjde o väčšiu časť pôvodného OZ Levice a časť OZ Topoľčianky), OZ Tribeč so sídlom v Topoľčiankach (časť pôvodného OZ Topoľčianky, časť OZ Prievidza a časť OZ Žarnovica), OZ Považie so sídlom v Trenčíne (OZ Trenčín a OZ Prievidza), OZ Sever so sídlom v Žiline (OZ Žilina, Čadca a Považská Bystrica), OZ Tatry so sídlom v Liptovskom Hrádku (OZ Liptovský Hrádok a OZ Námestovo), OZ Horehronie so sídlom v Čiernom Balogu (OZ Beňuš a OZ Čierny Balog a časť OZ Slovenská Ľupča), OZ Poľana (OZ Kriváň, časť OZ Slovenská Ľupča a časť OZ Levice), OZ Gemer so sídlom v Revúcej (OZ Revúca, OZ Rimavská Sobota), OZ Východ so sídlom v Rožňave (OZ Košice, OZ Rožňava a časť OZ Sobrance), OZ Šariš so sídlom v Prešove (OZ Prešov) a OZ Vihorlat so sídlom vo Vranove nad Topľou (OZ Vranov a OZ Sobrance).

„Pri určovaní sídiel organizačných jednotiek musíme prihliadať aj na ekonomické kritériá a geografické podmienky. Zlepší sa aj systém odmeňovania zamestnancov. A ide nám aj o efektívne využitie majetku štátu,“ povedal generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Kőszeghy.

Zmenou sa vonkajšia prevádzka posilní o 67 miest, ide o pracovné pozície lesníkov. Na nákladoch réžie a osobných nákladoch by mal štátny podnik ušetriť viac ako 4,6 milióna eur ročne.