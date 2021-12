Ku psom v odchytových kotercoch hľadajú dobrovoľníkov

Prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky.

HRIŇOVÁ. Odchytové koterce so psami v Hriňovej hľadajú dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať so starostlivosťou o zvieratá. Situácia je totiž v súčasnosti kritická a ak sa nenájdu ľudia, ktorí chcú pomôcť, koterce budú musieť byť zrušené. Pre TASR to uviedla dobrovoľníčka Mia Takáč.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako dodala, k tomuto stavu prispeli pracovné a aj osobné záležitosti doterajších dobrovoľníčok. „Každá z nich má v súčasnosti starosti a činnosti, pre ktoré sa nestíha venovať našim psom v kotercoch,“ spomenula s tým, že na vyriešenie situácie by do svojho kolektívu potrebovala dvoch dobrovoľníkov.

Ak by ich však bolo viac, činnosť sa nájde aj pre viacerých záujemcov. Podľa nej táto práca zahŕňa prechádzky so psami, ich kŕmenie, upratovanie kotercov, hru i trávenie času so zvieratami. „Ku psom chodieva takýto dobrovoľník dvakrát do týždňa bez nároku na honorár," poznamenala.

Miesto pre túlavých a týraných psov je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč pripomína, že najčastejšie sa stretáva s prípadom, že pes alebo mačka sú nepotrebné.

„Po smrti majiteľov si všetko dedičstvo pozostalí zoberú, na zvieratá sa však zabúda. Takisto máme psíkov odobratých z nevhodných podmienok. Dostanú sa k nám aj nájdené, odhodené či vyhodené,“ podotkla s tým, že každé zviera potrebuje individuálnu starostlivosť podľa svojej diagnózy.

„Preto je ťažké paušálne určiť, koľko stojí starostlivosť o jedno,“ doplnila. „Koterce slúžia viac ako desať rokov, za celé toto obdobie sa podarilo nájsť nových majiteľov pre vyše 200 psíkov a mačiek, ďalší sa vrátili k pôvodnému majiteľovi,“ doplnila.

Ľudia môžu zvieratám do kotercov priniesť plachty, prestieradlá, oblečenie na periny, uteráky, hračky, obojky, vôdzky či dezinfekciu. „Veci, ktoré neprijímame, sú paplóny s perím a matrace,“ zdôraznila dobrovoľníčka.