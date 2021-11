Banskobystrický kraj už nebude očkovať bez pozvánky

Kraj prichádza so zásadnými zmenami v očkovaní.

ZVOLEN. Banskobystrický samosprávny kraj bude od pondelka 6. decembra vo svojich očkovacích centrách v Banskej Bystrici, Zvolene a v Lučenci očkovať len registrovaných záujemcov. Očkovať bez predchádzajúcej registrácie bude už len na výjazdoch v regiónoch či v nákupných centrách.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Dnes sa nám v očkovacích centrách miešajú záujemcovia o prvú, druhú a tretiu dávku vakcíny, registrovaní aj neregistrovaní. Vznikajú dlhé rady a množstvo ľudí sa koncentruje na jednom mieste, čo je pre nich nekomfortné, nebezpečné z epidemiologického hľadiska a náročné na organizáciu,“ zdôvodnil zmeny v očkovaní podpredseda kraja Ondrej Lunter.

Na tomto postupe sa zhodli aj zástupcovia ďalších samosprávnych krajov na minulotýždňovom rokovaní Združenia SK8, najmä s ohľadom na očakávaný zvýšený dopyt po tretej dávke vakcíny.

„Počas najbližších mesiacov predpokladáme, že nároky na kapacity očkovacích centier budú dvojnásobné v porovnaní s dneškom. V júni dostalo druhú dávku vakcíny na celom Slovensku 730 685 ľudí, z toho v Banskobystrickom kraji ich bolo 73 504. Na tretiu dávku vakcíny majú nárok v priebehu decembra. Pre porovnanie, v priebehu mája to bolo 370 178 ľudí na Slovensku a 35 094 v našom kraji. Je potrebné, aby sme do očkovania vniesli poriadok a sústredili sa na zvyšovanie očkovacích kapacít v súlade s dopytom od registrovaných záujemcov,“ dodal Lunter.

Kraj rovnako plánuje osloviť zástupcov zdravotníckych zariadení na svojom území a rokovať s nimi o zvyšovaní očkovacích kapacít.

„So zdravotníckym personálom by sme im vedeli v tejto chvíli pomôcť, na našu výzvu minulý týždeň zareagovalo asi 130 lekárov a sestier. Je nevyhnutné, aby sa očkovacie možnosti rozšírili a zvýšili sa aj platby od zdravotných poisťovní za jedného zaočkovaného; to by umožnilo zvýšiť odmeny aj zdravotníkom, ktorí očkujú. Na tomto sme sa tiež zhodli aj na rokovaní SK8 a v tejto veci sa spoločne obrátime tiež na ministerstvo zdravotníctva,“ doplnil Lunter.

Možnosť očkovania bez predchádzajúcej registrácie ponechá Banskobystrický kraj počas

výjazdov do regiónov či nákupných centier, termíny výjazdov aktualizuje na svojom webe.