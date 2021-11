Starosta: Trpíme trochu tým, že sme blízko Zvolena

Obec chce obnoviť budovu školy za viac ako 1,1 milóna eur.

KOVÁČOVÁ. Obec Kováčová v okrese Zvolen pripravila projekt rekonštrukcie svojej základnej a materskej školy, pričom cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota obnovy 1 milión 126-tisíc eur bez DPH.

Zákazku chce obec financovať z eurofondov. Záujemcovia o realizáciu prác môžu svoje ponuky posielať do 13. decembra.

„V základnej škole máme ročníky jedna až štyri. Boli by sme radi, keby sme mali aspoň 15 žiakov v každej triede, pričom maximum je 20,“ uviedol pre agentúru SITA starosta Kováčovej Ján Izrael.

Projekt zahŕňa zateplenie budovy, strechy, rekonštrukciu vykurovacieho systému, rekuperáciu, inštaláciu slnečných kolektorov na ohrev teplej vody a podobne. Obci sa pred štyrmi rokmi podarilo uspieť s projektom obnovy obecného úradu a starosta verí, že aj s týmto projektom budú úspešní.

„Obnovená škola a škôlka pritiahne žiakov. Trpíme trochu tým, že sme blízko Zvolena a nie je problém umiestňovať deti tam,“ objasnil Izrael s tým, že chcú mať pre deti atraktívnejšiu školu.

Stavebné práce by nemali mať významný vplyv na chod školy. „Súčasťou projektu je však aj zmena dispozičného riešenia v rámci neoprávnených nákladov. Budeme to musieť skoordinovať a prípadne pre školu využiť sálu obecného úradu alebo obecný dom, kde by sme vedeli triedu v prípade potreby presťahovať,“ dodal starosta.