Emu Müller poslali do Kanady, lebo bola namyslená. Dnes si plní sny ako bohyňa

Myslela si, že musí byť modelka.

Vedeli ste, že mladí ľudia, teda zástupcovia generácie Z, preferujú prácu formou projektov? Projekt Oriflame Akadémia vznikol s cieľom motivovať mladú generáciu, aby našla v sebe rovnováhu a nebála sa slobodne podnikať. Slovenská moderátorka Vera Wisterová a česká moderátorka Kateřina Boušková vyspovedali známe osobnosti a úspešné podnikateľky zo Slovenska a Čiech, ktoré môžu byť práve generácii Z vzorom a inšpiráciou.

Projekt odštartoval s inšpirujúcou a božskou Emou Müller, ktorú skúsenosti z Kanady a najmä zo života v Paríži doviedli k rozhodnutiu „byť sama sebe šéfkou“ a motivovať ďalšie ženy, aby sa mali rady a prijali sa také, aké sú.

Ema Müller žije desaťročie v Paríži, má vlastnú značku EMAem a projekt Som bohyňa. Po skončení vysokej školy módneho biznisu začala pracovať ako PR manažérka pre módne značky. Okrem Fashion PR sa venuje písaniu pre Vogue Československo, podcastom „Témy Emy“ a komunite “Som bohyňa”, ktorá každej žene pripomína, že je bohovská presne taká, aká je.

Ema je jedinečná a úspešná podnikateľka, ktorá prezentuje to, kým sama je, kým chce byť a ako sa cíti dobre. Motivuje nás všetky, aby sme sa rešpektovali aj so svojimi nedokonalosťami, mali sa radi a cítili sa ako bohyne.

Začiatky sú vždy ťažšie

„V šestnástich ma mama poslala do Kanady, myslím si, že preto, že som bola príliš namyslená, lebo som sa v štrnástich – pätnástich stala nejaká modelka. Mama to možno tak nejako cítila, nikdy sme sa o tom otvorene neporozprávali. Kanada bola možno aj útek od slovenského šoubiznisového sveta, do ktorého som sa dostala a podľa mňa mi to nerobilo dobre,“ prezradila Ema a vysvetlila: „Ja som milovala chodiť na merania do modelingovej agentúry, tak veľmi som bola v tom chudnúcom móde, že som si tie merania úplne išla. Neľutujem, že som to zažila, lebo ma to vyformovalo tak, že dnes sa cítim dobre vo svojom tele bez toho, aby som musela mať nejaké centimetre.“

V modelingu nezostala vďaka skúsenej mame Soni, ktorá rýchlo pochopila, že modeling nie je pre jej dcéru. „Ešteže ju mám, tá moja mama má veľmi usmernila s tým, že: „V tomto možno nie si až tak super, ale určite je veľmi veľa vecí, ktoré by si mala skúsiť, lebo by si v tom bola dobrá, Ema. Máš rada rozprávať sa s ľuďmi? Pri modelingu to nerobíš.“

Snažila sa mi vtedy povedať, že to nie je pre mňa, ale ja som si myslela, že musím byť modelka, lebo iba tak som pekná, tak si o mňa povedia ľudia, že som pekná baba.“

Cez prekážky k osobnému úspechu

Ema strávila rok v malom mestečku Jonquière v oblasti Quebec v Kanade. „Volala som to tam „stred ničoho“, aj keď to bolo krásne, ale najbližší obchod bol hodinu autom. Z tohto modelingovského slovenského sveta, do ktorého som vchádzala, len som musela strašne schudnúť a nedarilo sa mi to, som prišla do Kanady a tam som si uvedomila: „Ema, o čo sa tu akože snažíš? Ako pôsobíš pred ľuďmi, ako nejaká namyslená...?“

Hneď po pobyte v Kanade dostala Ema od rodičov možnosť študovať kdekoľvek chce. Vybrala si Paríž, ktorý bol snom jej mamy Soni Müllerovej, ktorá Emu do Paríža často brávala. „Išla som do Paríža študovať na medzinárodnú školu bez toho, aby som vedela francúzsky. Chcela som študovať módu, lebo som sa rada pekne obliekala. Nevedela som, čo znamená pracovať v móde. Odbor módny biznis mi vlastne predstavil všetky sféry módy“.

Štvorročné štúdium módneho biznisu v Paríži skončila polročným štúdiom v New Yorku. Po návrate do Paríža si Ema nevedela nájsť prácu, a tak predávala spodnú bielizeň.

„Pracovala som v Galérii Lafayette asi mesiac a každé ráno som plakala, keď som si cvikala príchod. No vďakabohu sa mi ozvali z práce, kde som polroka stážovala, že hľadajú PR človeka. Bola to módna značka, ktorá mala vlastné PR oddelenie. To bola vlastne prvá ozajstná práca v tom, čo milujem. Neskôr som začala pracovať v Carven PR, no boli tam nejaké finančné problémy a bolo mi oznámené, že o 2 týždne sa mi končí práca. Tak som si našla ďalšiu prácu v PR agentúru. Milovala som PR, ale nenávidela som ten kancelársky stereotyp, kde si ráno sadneš za počítač a do siedmej sedíš na zadku a o ôsmej prídeš domov. Žiješ v podstate piatok a sobotu.“

Deväťdesiat percent času Ema sedela za excelovskými tabuľkami a hovorila si, že tak to má byť. V poslednej agentúre podpísala kontrakt, v ktorom bolo uvedené, že keby sa čokoľvek stalo tejto agentúre, ako napríklad bankrot, môže dostať výpoveď kedykoľvek bez nároku na podporu v nezamestnanosti.

„Bohužiaľ som to podpísala a stalo sa to. Jeden večer, keď som odchádzala domov z práce, si ma zavolali, ani sa na mňa nepozerali a povedali: Ema, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoj servis, ale od zajtra ťa nepotrebujeme. Pamätám si ako som sedela v metre urevaná a nejaká Francúzka mi dávala servítky. Prišla som domov, otvorila som počítač a frajerovi hovorím: A zase! Hľadám robotu, hľadám PR roboty, od kedy ma zoberú, aký plat dostanem minimálny....“

Vtedy jej priateľ povedal, nech si žiadnu robotu nehľadá, nech je na voľnej nohe a kým sa jej to nepodarí, on sa o nich postará. „Som bohyňa, ale aj vďaka nemu som. Za mesiac som si našla svojich klientov, začala som robiť projekt Som bohyňa, ktorý vznikol s cieľom len inšpirovať baby. Ja som to potrebovala, lebo všetko, čo ja teraz hovorím, som potrebovala počuť. Vďaka partnerovi, ktorý ma zobral a povedal mi: Nie, prestaň, nemôžeš všetkých stále počúvať a byť tu pre niekoho, už je čas, aby si tu bola pre seba a bola šéfka sama sebe, máš na to.“

Odvtedy Ema verí, že do čoho sa pustí, sa jej podarí, pretože verí sama sebe a všetko je v jej rukách a je vzorom množstva žien.

