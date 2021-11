Havarovali ďalší opití vodiči

Polícia bude nekompromisná.

ZVOLEN. Za 10 mesiacov aktuálneho roka zaznamenala polícia v Banskobystrickom kraji 155 dopravných nehôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu. Negatívnu štatistiku ovplyvnil aj uplynulý víkend, keď polícia riešila ďalšie tri dopravné nehody, pri ktorých vodiči nafúkali.

„Vodič jazdiaci v smere od Banskej Bystrice do Šalkovej mal v ľavotočivej zákrute zísť mimo cesty a naraziť do oplotenia rodinného domu. Nafúkal 0,87 promile.

Vodič jazdiaci v smere zo Žiaru nad Hronom na Lovču mal bezdôvodne vyjsť na pravú krajnicu, naraziť do zvodidiel, strhnúť riadenie vľavo, prejsť cez protismernú časť cesty na ľavú krajnicu, naraziť do ľavého zvodidla, ktoré mal vytrhnúť, vojsť do priekopy a prednou časťou vozidla naraziť do náprotivného svahu priekopy. Nafúkal 1,90 promile.

V obci Hronec došlo k dopravnej nehode, pri ktorej mal vodič, jazdiaci v smere z obce Osrblie do obce Hronec, na rovnom úseku cesty naraziť pravou prednou časťou do zvislého betónového stĺpa elektrického vedenia, odkiaľ ho odhodilo späť na vozovku. Nafúkal 1,98 promile, opísala polícia.

„Alkohol neustále predstavuje veľkú hrozbu, najmä ak vodiči pod jeho vplyvom sadajú za volant motorových vozidiel,“ pripomína polícia.

„Odhaľovanie vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu zostáva aj naďalej prioritou a polícia urobí všetko preto, aby sa takéto situácie neopakovali. Naďalej budú policajti vo zvýšenej miere kontrolovať vodičov na cestách a pri zistení porušení budeme postupovať nekompromisne,“ odkazuje.