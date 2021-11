Hovoria o prvom víťazstve, obchvat Krupiny má územné rozhodnutie

Dĺžka obchvatu presahuje šesť kilometrov.

KRUPINA. „Je to veľmi dôležitý moment pre naše mesto. Celé roky sme sa o to snažili, aby sme sa do tohto štádia dostali, takže ja to vítam,“ reagoval primátor Krupiny Radoslav Vazan na vydanie územného rozhodnutia na obchvat mesta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obyvatelia Krupiny bojovali za výstavbu obchvatu petíciou aj protestnými akciami na priechodoch pre chodcov. V snahe dostať z mesta tranzitnú dopravu na spojnici medzi Poľskom a Maďarskom.

Cestu lemujú rodinné domy v bezprostrednej blízkosti, historickým jadrom vedie navyše v zúženom profile. Denne po nej prejdú stovky kamiónov.

Ľudia tam hovoria o neúnosnom hluku, prachu aj otrasoch. „Mne raz auto narazilo do domu, doslova zaparkovalo v obývačke,“ povedala predsedníčka petičného výboru Erika Bartošová.