Banská Bystrica má žolíka na dosah, Zvolen ho nenaháňa

Očkovanie komplikuje nedostatok lekárov.

ZVOLEN. Väčšine regiónu v strede Slovenska stačí niekoľko stovák zaočkovaných nad 50 rokov, aby získali pomyselného žolíka a vykúpili sa ním z čiernej farby.

Regionálny hygienik môže podľa pravidiel navrhnúť posunutie okresu do lepšej farby o jeden stupeň, ak v ňom zaočkovanosť starších ľudí presiahne 65 percent. A to aj vtedy, ak počet nových prípadov za týždeň či miera pozitivity PCR testov okres zaradia do najhoršej, čiernej fázy.

O dva stupne môže hygienik okres posunúť, ak je zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov viac ako 75-percentná.

Oveľa viac ľudí sa však podľa skúseností zdravotníkov zvolenskej nemocnice chodí testovať ako očkovať.

V nemocnici hovoria aj o výraznom náraste pacientov s koronavírusom. Situácia sa v nej každým dňom zhoršuje a aj v tretej vlne pandémie tam už niekoľko desiatok ľudí covidu podľahlo.

Chýbajú zdravotníci