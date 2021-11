Nutričná terapeutka: Aj mäsový vývar je liek

S Ľubomírou Fraňovou hovoríme aj o tom, či je vhodný v zime zelený čaj a čo dať deťom na chlieb.

6. nov 2021 o 14:11 Ľubica Mojžišová

Zmena ročného obdobia a prechod z teplejších dní do sychravejších je zmena nielen pre náš šatník, zmenou by mal prejsť aj náš jedálniček.

Mal by byť stále vyvážený, nemali by sme zabúdať na sezónne ovocie a zeleninu a predovšetkým doň zaradiť teplé nápoje a polievky, hovorí o tom, čo a ako jesť v jesenných mesiacoch, aby sme boli sýti a zároveň sa cítili pohodlne, nutričná terapeutka Nemocnice Zvolen Ľubomíra Fraňová.

Ako by sme mali jedálniček prispôsobiť čoraz chladnejšiemu počasiu?

Na jeseň je vhodné zaraďovať do jedálneho lístka polievku, ktorá organizmus zahreje. Či už je to zeleninová, tekvicová, hlivová alebo mäsový vývar, všetky sú vhodné. Menej by to mali byť zeleninové šaláty, radšej si zeleninu pripravíme dusením, pečením, grilovaním. Pitný režim si zabezpečíme pitím teplých bylinkových čajov, ktoré dochutíme medom, citrónom, zázvorom.

Na mäsový vývar existujú rôzne názory. Jedni hovoria o jeho liečivých účinkoch, iní tvrdia, že vývar z mäsa je to najhoršie pre náš organizmus a môže viesť k vzniku rakoviny žalúdka či hrubého čreva. Aká je teda pravda?