Hokejisti Zvolena ukončili víťaznú sériu Slovana

Boli sme málo agresívni, hovorí Podkonický.

5. nov 2021 o 22:37 TASR

BRATISLAVA. Hokejisti HKM Zvolen triumfovali v piatkovom stretnutí 14. kola Tipos extraligy na ľade prvého Slovana Bratislava 2:0 a ukončili päťzápasovú víťaznú sériu domácich. Sami pritom vyhrali tretí duel po sebe a poskočili na druhú priečku tabuľky. Nazbierali 28 bodov rovnako ako tretie Michalovce, Slovan má o tri viac.

Pred štartom si všetci na štadióne uctili minútou ticha Dušana Pašeka ml. a Borisa Sádeckého, ktorí v uplynulých dňoch tragicky zomreli. Obaja v minulosti hrali za Slovan. Vedenie klubu v dôsledku tragických udalostí zvažovalo odklad stretnutia s HKM Zvolen, nakoniec sa však duel uskutočnil.

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 20. Leskinen (Krieger, Diakov), 26. Mikúš (Zuzin, Kotvan). Rozhodovali: Novák, Müllner - Gegáň, Hercog, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2640 divákov.

Slovan: Windsor – MacKenzie, Sersen, Gachulinec, Beňo, Valach, Maier, Štajnoch – Jääskeläinen, Harris, Takáč – Sukeľ, Rapuzzi, Yogan – Matoušek, Bezák, Zigo – Preisinger, Kytnár, Lukošík

Zvolen: Rahm – Hain, Kotvan, Roy, Diakov, Kubka, Hraško, Barcík – Ully, Viedenský, Zuzin – Krieger, Puliš, Leskinen – Stupka, Mikúš, Török – Saracino, Marcinek, Csányi

Rahm musel zasiahnuť už po niekoľkých sekundách, keď ho preveril Jääskeläinen, ale jeho strelu skryl brankár hostí do lapačky. Po 66 sekundách prišiel faul Gachulinca a v presilovke si vypracoval šancu Puliš, no ani on neotvoril skóre.

Najväčšia šanca úvodu zápasu prišla v 6. minúte, keď sa domáci dostali do prečíslenia dvoch proti jednému, no Preisinger s Kytnárom akciu nezvládli. V 11. minúte vysunul Mikúš Stupku, Windsor vytiahol pohotový zákrok. Zvolen predviedol v 20. minúte rýchlu akciu a išiel do vedenia. Krieger potiahol puk cez MacKenzie, síce spadol, ale za ním išiel v tandeme Leskinen a ten zavesil pod hornú žŕdku - 0:1.

Hostia si zahrali presilovku aj v úvode druhej časti a tentokrát s gólovým koncom. Zuzin prihral na ľavý kruh Mikúšovi a ten prestrelil Windsora. Krátko nato prišiel ďalší domáci faul a mohlo byť už 0:3, Krieger sa snažil poslať puk pomedzi betóny brankára, ale ten si priestor postrážil. Slovan mohol znížiť v polovici zápasu, keď sa jeho hráči natlačili pred Rahma, ten stratil v bránkovisku puk, ale nik ho nedokázal dotlačiť do siete. Záver tretiny poznačili časté vylúčenia. V 37. minúte sa natlačil do zakončenia Jääskeläinen, ale prestrelil.

Slovanu sa nepodarilo znížiť ani počas ďalšej presilovky, i keď mal na jej konci veľkú príležitosť Zigo a po ňom sa snažil o dorážku Jääskeläinen. Zvolen sa v ďalších minútach sústredil hlavne na defenzívu, často len vyhadzoval puky a darilo sa mu držať súpera ďaleko od svojej bránky. Slovan nevedel nájsť odpoveď na kompaktnú obranu súpera, jeho strely prichádzali z nepripravených pozícií a Rahm si s nimi poradil. Domáci stiahli Windsora necelé tri minúty pred koncom, chvíľu hrali 6 proti 4, ale skóre sa už nezmenilo.

Hlasy po zápase:

Andrej Podkonický, asistent tréner Slovana: "Dnes nám chýbala jediná vec, a to je gól. Bez neho sa vyhrať nedá. Zvolen hral veľmi dobre v obrane, organizovane. Brankár Rahm chytal zase veľmi dobre, ale my sme mu to uľahčili, pretože sme boli málo agresívni, všetky strely videl a taký kvalitný gólman také góly nedostáva. Nešli nám ani presilovky, málo sme strieľali a preto sme dnes neboli úspešní."

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Celý týždeň sme sa veľmi svedomito pripravovali na tento zápas a potvrdili sme to. Možno začiatok nebol taký, ako sme si predstavovali, ale priebeh, vývoj a organizácia našej hry bola naozaj dobrá a to víťazstvo je úplne zaslúžené. Hrali kompletné štyri päťky a každá jedna sa dokázala proti Slovanu presadiť. V tejto fáze súťaže je to dôležité preto, aby sme boli presvedčení, že aj takéhoto silného súpera môžeme vonku zdolať."