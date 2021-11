Pod Pustým hradom pripravujú ferratový svet

S projektom pomohli známi slovenskí horolezci.

4. nov 2021 o 13:14 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Via ferratový areál by mal zanedlho pribudnúť vo Zvolene v lokalite pod Pustým hradom. Zaistené cesty plánujú dve. Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko už má v rukách štúdiu realizovateľnosti.



So zámerom prišiel podpredseda združenia Priaznivci Pustého hradu a tiež mestský poslanec Jaroslav Stehlík. „Pustý hrad sa stáva významným turistickým bodom, chceme prísť preto s niečím novým,“ povedal Stehlík, ktorý je zároveň v predstavenstve oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Zvolenská samospráva, ktorá je majiteľom národnej kultúrnej pamiatky, odhaduje, že túto letnú sezónu navštívilo Pustý hrad približne 30-tisíc ľudí, čím sa radí medzi najnavštevovanejšie lokality v regióne.

Jaroslav Stehlík ukazuje z hradného kopca, kde približne bude stáť jedna z ferrát. (zdroj: Ľubica Mojžišová)

Jednou z noviniek má byť ferratový svet; možnosť liezť s istením po skalách. „Via ferraty sa stávajú populárnou doplnkovou aktivitou prevažne v blízkosti lyžiarskych stredísk. Jedinečnosť nášho projektu spočíva v tom, že umiestnenie ferrát bude v blízkosti hradov, kde tomu prispôsobíme aj tematické zameranie,“ poznamenal Stehlík.