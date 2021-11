Analógové kamery majú nahradiť digitálne

S výstavbou kamerového systému začalo mesto počas rekonštrukcie námestia.

3. nov 2021 o 16:33 TASR

ZVOLEN. Nové, digitálne kamery s vysokým rozlíšením by mali vo Zvolene do roku 2025 nahradiť súčasné analógové. Tie už po rokoch nepostačujú najmä svojou kvalitou, pričom najčastejšie nedostatky sú vo výpadkoch obrazu. Vyplýva to z plánu obnovy kamerového systému, ktorý schválili mestskí poslanci.

Náklady na nový kamerový systém sú v návrhu vyčíslené na viac ako 680.000 eur. Súčasne s výmenou kamier sa majú vymeniť aj videozáznamníky na zber dát a postaviť sa má tiež nová videostena. Všetkému má predchádzať spracovanie projektovej dokumentácie v roku 2022 a kamery by sa mali postupne inštalovať v rokoch 2023 – 2025 a to podľa dostupných finančných prostriedkov.

S výstavbou mestského kamerového systému sa vo Zvolene začalo v roku 2003 počas rekonštrukcie Námestia SNP. Prvé kamery boli uvedené do prevádzky v roku 2004 po dokončení prepojenia námestia SNP s budovou mestského úradu optickým káblom.

V rokoch 2005 – 2015 mesto budovalo vlastnú optickú sieť ZOMES, ktorá prepojila jednotlivé mestské časti a napojila materské, základné a stredné školy, ako aj ďalšie vybrané organizácie na Technickú univerzitu vo Zvolene, ktorá prevádzkuje uzol siete SANET. V súčasnosti vlastní mesto viac ako 14 km optických trás.

Nové kamery by mali byť budované práve v blízkosti optickej siete. V súčasnosti je v meste nainštalovaných 33 bezpečnostných kamier.