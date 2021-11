Mesto rekonštruuje mestský štadión za viac ako 500-tisíc eur

Práce majú byť hotové do septembra budúceho roka.

3. nov 2021 o 16:43 SITA

KRUPINA. Mesto Krupina smeruje investície už niekoľko rokov do rekonštrukcie športovísk. Od septembra rekonštruujú atletickú dráhu a atletické sektory v areáli mestského štadióna za viac ako 500-tisíc eur, informuje radnica na svojej webovej stránke.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Mesto Krupina získalo finančnú dotáciu zo Slovenského atletického zväzu vo výške 200-tisíc eur, ktorú musíme v zmysle zmluvy prestavať do konca roka 2021. Práce by mali byť ukončené do 12 mesiacov od odovzdania staveniska, teda do septembra 2022,“ uviedol primátor mesta Radoslav Vazan s tým, že stavbu realizuje víťaz verejného obstarávania, ktorým je spoločnosť Strabag.

„V našom meste tak pre potreby športujúcich detí a mládeže, dospelej športovej verejnosti, pre žiakov a študentov základných a stredných škôl na hodiny telesnej výchovy či pre organizovanie rozličných atletických pretekov a súťaží pribudne zrekonštruovaná atletická dráha s dĺžkou 400 metrov v zostave - štyri dráhy na ovále a šesť dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretánovými povrchmi a atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom,“ zhrnul primátor.

„Verím, že aj táto, na pomery nášho mesta veľká investícia skvalitní a rozšíri možnosti na zmysluplné využívanie voľného času predovšetkým u detí a mládeže a pritiahne ich záujem ku kráľovnej športu - k atletike,“ dodal.