Budova na Sokolskej sa rozsvietila nazeleno

Centrum svieti nazeleno každý večer.

2. nov 2021 o 20:14 MOJ

ZVOLEN. Viaceré svetové či slovenské pamiatky a budovy sa 1. a 2. novembra rozsvietili na zeleno. Stalo sa tak pri príležitosti zasadnutia svetových lídrov na Klimatickom summite Organizácie spojených národov, známom pod skratkou COP26, v Glasgowe. Budova Národného lesníckeho centra (NLC) na Sokolskej ulici vo Zvolene je medzi nimi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tiež Prezidentský palác, nová budova Slovenského národného divadla či budova Univerzity Komenského v Bratislave.

NLC na Sokolskej vo Zvolene. (zdroj: Ivana Šarinová)

„Generálny tajomník OSN António Guterres na úvod zasadnutia uviedol, že na vrchole jeho zoznamu priorít pre summit COP26 je požiadavka, aby krajiny dodržiavali záväzok obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie vyplývajúci z Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Podotkol tiež, že šesť rokov, ktoré prešli od dosiahnutia parížskej klimatickej dohody, bolo vôbec najteplejších šesť rokov v histórii meraní,“ podotkla hovorkyňa NLC Ivana Šarinová.

„Dáta zozbierané odborníkmi z NLC tieto slová potvrdzujú,“ dodala. „V dôsledku klimatických zmien, hlavne postupného otepľovania, sa lesy a lesné ekosystémy pravdepodobne zmenia. Podľa vedeckých štúdií dôjde k posunu lesných vegetačných stupňov - napr. čisto bukový stupeň sa teraz nachádza v nadmorských výškach od 400 do 800 metrov, no v budúcnosti sa zrejme posunie do vyšších nadmorských výšok,“ uviedla.

Podotkla tiež, že pestovaný les sa rýchlejšie obnoví, čím viaže viac uhlíka a prispieva k znižovaniu celkových emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého do atmosféry.

„Národné lesnícke centrum dlhodobo pracuje na projektoch, ktoré majú snahu zmierňovať dopady klimatickej zmeny. Budova NLC na Sokolskej ulici vo Zvolene tak svieti na zeleno nielen v rámci iniciatívy, ale každý večer,“ doplnila Šarinová.