Tipos extraliga: Zvolen odchádza z Nitry s víťazstvom

Body sú zaslúžené, hovorí Andrej Kmeč.

31. okt 2021 o 21:35 TASR

ZVOLEN. Hokejisti HK Nitra prehrali v 13. kole Tipos extraligy na domácom ľade s HKM Zvolen 1:5.

HK Nitra - HKM Zvolen 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Góly: 53. Bajtek (Varga) - 7. Krieger (Puliš, Török), 35. Hain (Roy, Krieger), 36. Saracino (Viedenský, Kubka), 40. Török (Csányi), 52. Viedenský (Saracino, Ully) Rozhodovali: Stano, Výleta - Synek, Knižka, vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: Krivošík (Nitra), Leskinen (Zvolen) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1257 divákov.

Nitra: O’Connor (41. Honzík) – Pupák, Raskob, Švarný, Nemec, Vitáloš, Bodák – Tvrdoň, Hrnka, R. Varga – Krivošík, Holešinský, Buček – Bajtek, Baláž, Volko – Drábek, A. Sýkora, Múčka

Zvolen: Rahm – Kotvan, Hain, Diakov, Roy, Hraško, Kubka, Gubančok – Ully, Viedenský, Saracino – Leskinen, Puliš, Krieger – Török, J. Mikúš, Jedlička – Csányi, Marcinek, Chlepčok

Každý, kto meral cestu do Nitra arény, očakával kvalitný hokejový večer. Herný obraz prvej tretiny však príliš diváka nenadchol. Minimum gólových príležitostí či emócie chýbali na ľade minimálne prvú polovicu stretnutia. Prvý gól padol v 7. minúte, keď Baláž v oslabení nevyhodil čistý puk a následne trestal Krieger.

V polovici druhej tretine sa strhla za zvolenskou bránou mela, z ktorej vzišiel pästný súboj Krivošíka s Leskinenom. Útočník Nitry následne burcoval tribúny, ale boli to práve Zvolenčania, ktorých bitka nabudila. V priebehu piatich minút sa presadili až traja strelci “rytierov”. Najskôr vymietol roh O’Connorovej brány Hain a pridali sa aj Saracino s Törökom. Ešte za stavu 0:3 zaváhal v dobrej príležitosti nitriansky kapitán Švarný.

Hostia mali na začiatku tretej tretiny komfortný štvorgólový náskok. V 52. minúte si nitrianska obrana nepostrážila pred bránou Viedenského a ten strelou pomedzi Honzíkove betóny zvýšil na 5:0 z pohľadu Zvolena. O 26 sekúnd sa prvýkrát tešili “corgoni”, keď znižoval Bajtek. Bola to však už iba kozmetická úprava výsledku.

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: Hráčov sme nabádali, že pokiaľ chceme uspieť proti TOP tímu, akým je Zvolen, tak musíme predviesť vynikajúci výkon. Začiatok bol solídny, napriek tomu sme hosťom ponúkli prvý gól. Mali sme vyhodiť puk v oslabení, namiesto toho prišla chyba. To hostí naštartovalo a my sme kopili chyby až do stavu 0:5. Musím povedať, že posledných 20 minút sme sa zdvihli, hráči predviedli veľa dobrých momentov, ale skúsený Zvolen si to postrážil.

Andrej Kmeč, asistent trénera Zvolena: Odohrali sme výborný zápas s aktívnym korčuľovaním a agresívnym prejavom. Prvá tretina bola ešte vyrovnaná, ale zápas sme mali pod kontrolou. V druhej tretine sme pridali góly a ubránili oslabovky. Sme radi, že sme dokázali predviesť v Nitre takýto výkon. Nehrá sa tu ľahko, pokiaľ súper nedostane priestor. Nitra má šikovných hráčov, ale my sme odviedli pekný výkon a body sú zaslúžené.