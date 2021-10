HKM Zvolen uspel u nováčika súťaže

V rámci 12. kola si poradil so Spišskou Novou Vsou. Gólovo sa pritom presadila aj nová ruská akvizícia "rytierov".

29. okt 2021 o 21:09 TASR

HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Góly: 31. Nieminen (Česánek, Petgrave), 41. Rapáč (Kuru, Nieminen), 58. Hamráček (Štrauch, Vartovník) - 6. Csányi (Roy, Marcinek), 22. Diakov (Puliš, Leskinen), 24. Csániy (Marcinek, Hain), 28. Krieger (Zuzin, Viedenský). Rozhodovali: Kalina, Snášel ml. Knižka, Crman, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1000 divákov

HK Spišská Nová Ves: Surák - Petgrave, Malina, Ouellet, Atwal, Romaňák, Ordzovenský, Česánek, Tomala Nieminen, Kuru, Rapáč - Ščurko, Štrauch, Tyczynskí - Hamráček, Vartovník, Giľák - Novák, Džugan, Olejník



HKM Zvolen: Rahm - Hain, Gubančok, Diakov, Kotvan, Hraško, Kubka, Roy - Zuzin, Viedenský, Jedlička - Leskiken, Puliš, Krieger - Ully, Mikúš, Saracino - Csányi, Marcinek, Török

Zvolen si chcel po vysokej prehre v Košiciach napraviť chuť. Už v 6. minúte ho poslal do vedenia Csányi. V 12. minúte neúmyselný faul domáceho Nováka znamenal presilovku hostí, do ktorej prišlo ďalšie vylúčenie a "rytieri" tak mali k dispozícii komfortnú 120-sekundovú presilovku o dvoch hráčov. Ďalší gól sa im však nepodarilo dosiahnuť.

V druhej tretine začali Zvolenčania lepšie a v 24. minúte už viedli 3:0 vďaka premiérovému gólu Rusa Diakova v drese HKM a zásahu Csányiho, ktorý sa v zápase presadil už druhýkrát. V 28. minúte po faule Vartovníka Zvolen využil presilovku zásluhou Kriegera a zvýšil už na 4:0. Domáci spresnili hru, boli aktívnejší a odmenou pre nich bol gól Nieminena. Ten ich povzbudil, zvolenský brankár Rahm bol pod väčším tlakom.

Tretia tretina sa začala úspešne pre domácich, keď po 38 sekundách Rapáč znížil na 2:4. Iniciatíva bola na hokejkách domácich. V 58. minúte gólom Hamráčka zdramatizovali zápas, necelé dve minúty pred koncom hrali power play, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

Miroslav Mosnár, tréner Spišskej Novej Vsi: "My sme začali prvú aj druhú tretinu zle, dostali sme rýchle góly. Mrzí najmä prehra v druhej tretine, ich hráčov sme si mohli lepšie pokryť. Aj keď sa nám podarilo zdramatizovať zápas a mali sme dostatok príležitostí, nedokázali sme získať potrebný gól aspoň na remízu."



Peter Oremus, tréner Zvolena: "K dnešnému zápasu môžem povedať, že tie tri body sú až šialené. Za stavu 4:0 mala byť naša hra organizovaná inak. Postupne sme pustili domácich do zápasu, nesmie sa to stávať a tento zápas si zajtra rozoberieme."