Sása a Pliešovce sa chcú spojiť cyklocestou

Pri cykloceste má byť aj kaplnka.

28. okt 2021 o 14:50 TASR

SÁSA/PLIEŠOVCE. Samosprávy dvoch susediacich obcí, Sásy a Pliešoviec v okrese Zvolen, plánujú postaviť cyklocestu, ktorá by ich spojila. Mala by byť súčasťou cyklotrás medzi obcami mikroregiónu Pliešovská kotlina. Projekt so žiadosťou o finančnú podporu chcú podať prostredníctvom mikroregiónu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

„Naši občania nechodia z jednej dediny do druhej po hlavnej ceste, ale už oddávna využívajú kratšiu cestu vedúcu po lúkach,“ uviedla pre TASR starostka Sásy Iveta Hladká. „Voľakedy dokonca premostili aj potok tečúci medzi dedinami a spravili tak cestu schodnejšou,“ dodala Hladká.

Združenie obcí mikroregiónu Pliešovská kotlina získalo už vlani na vypracovanie projektovej dokumentácie dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške takmer 18.000 eur.

Asi 1136-metrová cyklocestička by mala mať všetky moderné prvky, ktoré k takejto spojnici patria. „Cestu sme riešili tak, aby bola schodná pre peších aj pre cyklistov. Mala by mať príslušný mobiliár, nabíjačku na elektrobicykle, lavičky a dokonca by na trase mala stáť aj kaplnka,“ priblížila projekt Hladká.

V ďalšom kroku je podľa starostky potrebné vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov, po ktorých je cyklocesta naplánovaná. „Až potom sa môže vypracovať stavebné povolenie a podať žiadosť na MIRRI,“ pripomenula starostka.

„Vlastníkmi pozemkov v danom území sú jednak fyzické osoby, ale aj štátne inštitúcie a vysporiadanie je komplikované.