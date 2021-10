Nahí sme prišli, nahí môžeme odísť. Na prírodnom cintoríne začínajú pochovávať do zeme

Nechcú zakazovať ani prikazovať, radšej vysvetľujú.

26. okt 2021 o 8:40 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Jediný prírodný cintorín na Slovensku otvárali pred štyrmi rokmi, dnes jeho kapacitu rozširujú. O urnové aj klasické hrobové miesta.

Pochovávanie do zeme bude na cintoríne novinkou.

Prírodný cintorín, ktorý sa nachádza vo Zvolene, nemá žiadne mramorové urnové steny ani náhrobníky. Popol zosnulých na ňom tiež ukladajú do zeme, no v tradičnom vnímaní sa uloženie tela zosnulého do hrobovej jamy odlišuje od kremácie.

Rozšírením pribudne približne sto miest. „Záujem je väčší, ako sme na začiatku očakávali,“ povedala manažérka projektu Záhrada spomienok Monika Suchánska z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

„Nepočítali sme s takým záujmom, aký sme dovtedy zažili v Prahe. Jednak je to väčšie mesto a je to aj kultúrne a mentálne iný región,“ dodala.