Pri nehode na R1 sa zranil spevák Peter Lipa

Po kolízii so zverou sa zrazili tri autá.

22. okt 2021 o 21:11 TASR

ZVOLEN. K dopravnej nehode troch vozidiel došlo v noci na piatok na rýchlostnej ceste R1 v smere zo Žiaru nad Hronom do Zvolena. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, dôvodom bola kolízia s lesnou zverou. Nehoda si vyžiadala zranenie jedného z motoristov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zrážke vozidiel predchádzala kolízia s lesnou zverou, po ktorej vodič kamiónu odstavil jazdnú súpravu na pravej krajnici. „Krátko nato prechádzalo v ľavom jazdnom pruhu vozidlo Mercedes, ktorého vodič zrazené zviera obišiel a osobné vozidlo Volvo, jazdiace v pravom jazdnom pruhu, ktorého vodič reagovať nestihol,“ priblížila polícia.

Vodič Volva mal podľa polície prudko zabrzdiť, následkom čoho dostal šmyk. Narazil do zadnej časti Mercedesu, jeho osobné auto následne odrazilo do zvodidiel a narazil do kamióna. „Sedemdesiatosemročný vodič Volva bol so zraneniami prevezený do nemocnice,“ uviedla polícia. Podľa informácií TV Joj má ísť o speváka Petra Lipu.

„Vyslaní záchranári ošetrili muža s poraneným hrudníkom, našťastie, pri vedomí. Do nemocnice ho previezli v stabilizovanom stave,“ povedala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Polícia u vodičov nezistila prítomnosť alkoholu, presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.