Protipovodňové opatrenia na Slatine meškajú, padajúci most stále stojí

Projekt protipovodňových opatrení odsúva aj výstavbu cyklotrasy.

18. okt 2021 o 16:20 Ľubica Mojžišová

Rizikový most cez Slatinu vo Zvolene-Môťovej. (Zdroj: Ľubica Mojžišová)

ZVOLEN. „Nie, nebojím. Ešte donedávna boli na moste veľké diery, bolo to naozaj nebezpečné, ale už to dali do poriadku,“ reagovala na našu otázku staršia žena, ktorú sme stretli na padajúcom moste v Nižovci vo Zvolene-Môťovej.

Dodala ešte, že most často nevyužíva a rýchlo odkráčala. Na nestabilné podložie mosta sme sa jej nestihli opýtať, zjavne sa ponáhľala.

Mladý muž, ktorý mostom prechádzal krátko po nej, pripustil, že má kvôli podložiu obavy, ale tiež si pochvaľoval nový drevený obklad na začiatku lávky. „Aspoň že to dali do poriadku,“ odvetil.

Most využívajú aj stredoškoláci, ktorí chodia v Nižovci do súkromnej školy. Škola už roky volá po oprave mosta. Najskôr sa hľadal jeho vlastník, žiadny sa nenašiel.

Dnes most čaká na avizované protipovodňové opatrenia na rieke Slatina, ich súčasťou má byť jeho obnova.

Protipovodňové však meškajú a odsúvajú aj projekt cyklotrasy z odľahlých mestských častí Sekier, Lipovec či Môťová, ležiacich za Lučeneckou cestou.