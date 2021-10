Penzión čaká prestavba, bude z neho domov pre seniorov

Prestavba si vyžiada dva milióny eur.

24. okt 2021 o 11:29 Ľubica Mojžišová

SIELNICA. Dnes už opustená budova penziónu v Sielnici sa má premeniť na domov pre seniorov. Prestavbu pripravuje samospráva, ktorej budova patrí. Zariadenie bude prioritne poskytovať služby obyvateľom obce.

„Potrebujeme zariadenie takéhoto typu,“ povedala starostka Anna Gavajdová. „Niektorí naši dôchodcovia by uvítali, ak by sa dostali do domova dôchodcov, no poradovníky sú dlhé. Mnohí by zároveň radi zostali v obci,“ vysvetlila.

Obec už má v rukách architektonickú štúdiu prestavby. Ateliér architektov Romana Turčana a jeho manželky Danice vychádzal pri návrhu aj z charakteru okolitej zástavby rodinných domov, nové zariadenie má s ich architektonickým stvárnením korešpondovať.