Futbalový servis: Podpolianske derby pre Zvolen, Pliešovce prelomili smolu a konečne zvíťazili

Aktuálne futbalové spravodajstvo od tretej ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola.

17. okt 2021 o 21:07 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou

Tipos III. liga Stred

Kováčová – L. Hrádok 2:1 (1:0)

Góly: 35. V. Slovák (z 11m), 53. R. Duda – 48. S. Ilijin, ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Plavecký, 185 divákov

Kováčová: J. Vaník – M. Giertl, V. Skydan, B. Žilinec, P. Majerčík (32. A. Macuľa), M. Bellay, M. Macko (90. L. Lauč), V. Slovák, R. Duda, A. Šanta (84. M. Barta), M. Turák (68. K. Psársky)

Kováčová mala proti súperovi z Liptova dobrý úvod stretnutia, loptu držala na svojich kopačkách a tlačila. Do 17. minúty si futbalisti Prameňa vytvorili štyri čisté šance, ale tie sa im nepodarilo premeniť. Skóre sa domácim podarilo premeniť až neskôr. Žilinec umne prenikol do šestnástky hostí, tam ho hostia zastavili už len faulom. Loptu na biely bod si postavil Vladislav Slovák a otvoril skóre.

Kováčová aj naďalej pokračovala vo svojom tempe, kedy mala viac z hry, no bolo cítiť z domácich hráčov, že sa postupne prispôsobovali tempu súpera a uspokojili sa s jednogólovým náskokom. A pomaly začali hroziť hostia, ktorí si vypracovali niekoľko príležitostí, ale gól z nich nedali.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Proti Slovanu padol divácky rekord. Nemáme sa za čo hanbiť, znie z kabíny Kováčovej Čítajte

L. Hrádok mal dobrý vstup do druhého polčasu, keď v 48. minúte vyrovnával Ilijin. Kováčová tak opäť musela zvýšiť aktivitu, tlačila sa do pokutového územia, no rozvlniť sieť sa im viackrát nepodarilo. Uspel až v 53. minúte Duda, ktorý tak opäť vrátil vedenie Prameňu. Hostia sa pokúšali ešte o brejky, ale domáci tieto nebezpečné situácie ustáli a tak sa na skóre 2:1 pre Kováčovú už nič nemenilo.

Slovo trénera

Roman Biba, tréner ŠK Prameň Kováčová: „Zaslúžené víťazstvo, ale opäť sme sa trápili v zakončení. Pôsobili sme unaveným dojmom, čo vyplýva z toho, že viacerí hráči sa trápia so zraneniami a pribudli nám aj ďalšie. Do zápasu s Lučencom sa budeme musieť dať do poriadku.“

Postava zápasu

Branislav Žilinec, ktorý vybojoval pokutový kop a René Duda, ktorý hýril aktivitou a rozhodol druhým gólom o výhre Kováčovej.

Okamih stretnutia

Bola to 35. minúta a premenený pokutový kop, pretože dovtedy sa Kováčovej nedarilo v koncovke. Tento gól bol dôležitým momentom.

Ostatné výsledky 12. kola: Čadca – L. Štiavnica 0:0, Martin – Žarnovica 5:1, Podkonice – Lučenec 1:0, Bánová – Fiľakovo 0:0, Kalinovo – D. Kubín 0:3, Rakytovce – R. Sobota 2:0, O. Veselé – Krásno 4:1

1. D. Kubín 14 11 0 3 44:15 33

2. Rakytovce 14 9 4 1 29:7 31

3. Martin 13 9 2 2 21:10 29

4. O. Veselé 14 8 3 3 32:15 27

5. Kalinovo 14 9 0 5 20:14 27

6. Bánová 14 7 3 4 21:7 24

7. Podkonice 14 7 2 5 32:19 23

8. Lučenec 14 7 1 6 16:19 22

9. Fiľakovo 13 6 2 5 18:14 20

10. Kováčová 13 6 2 5 17:19 20

11. L. Štiavnica 14 4 4 6 18:18 16

12. Krásno 14 4 2 8 23:23 14

13. L. Hrádok 14 3 2 9 16:45 11

14. Žarnovica 14 2 1 11 11:41 7

15. R. Sobota 13 1 2 10 5:32 5

16. Čadca 14 0 4 10 12:37 4

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Má rád derby proti Hriňovej, život profi futbalistu si nikdy nevyskúšal Čítajte

IV. liga skupina Juh

Detva – Zvolen 0:1 (0:1)

Gól: 38. R. Greško, ŽK: 2 – 4. Rozhodoval: Holas, 90 divákov

Detva: J. Sekereš – J. Chabada (72. J. Pohorelec), A. Michálik, Joz. Sekereš, M. Vilhan, J. Solin, R. Ďurica, P. Kluka, M. Majchút, M. Karásek, M. Tužinský (60. R. Baran)

Zvolen: A. Korec – Ľ. Vrana, F. Sylvester, J. Sudimak (79. M. Oboňa), A. Crvenković (72. S. Meňuš), A. Kazachek (60. M. Považanec), R. Greško (90. S. Poliak), P. Telúch (89. A. Pavličko), S. Molnár, J. Tóth, G. Snitka

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: ▪ Ako hodnotil podpolianske derby tréner Zvolena Dušan Tóth ▪ Z našich piatoligistov nebodoval ani jeden, kto mal k bodom najbližšie a kto schytal debakel ▪ Kto sa dostal do jedenástky kola ▪ Zo šlágra kola I. triedy bola napokon jednoznačná záležitosť ▪ Ktorého favorita potrápila Sielnica

Podpolianske derby pritiahlo na tribúny detvianskeho štadióna len chudobných 90 divákov. A to sa akoby prenieslo aj na ihrisko. Odhodlanie domácich zrejme ostalo v šatni, pretože v zápase proti v tom momente poslednému tímu tabuľky podali najslabší výkon v prebiehajúcom ročníku.

Prvé dejstvo bolo v réžii hostí spod Pustého hradu, ktorí si vypracovali viacero sľubných príležitostí, ujala sa však až prízemná strela ľavačkou v podaní Greška v 38. minúte.