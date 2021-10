Šestnásty titul pre Filipa Polášeka, triumfoval v Indian Wells

Na ceste za ďalším deblovým titulom zdolal v semifinále aj svojho niekdajšieho partnera Ivana Dodiga.

17. okt 2021 o 12:17 TASR

INDIAN WELLS. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom triumfovali vo štvorhre na turnaji ATP Indian Wells Masters. V nedeľňajšom finále zdolali ako siedmy najvyššie nasadený pár ruský tandem Aslan Karacev, Andrej Rubľov po setoch 6:3 a 7:6 (5).

Pre Poláška to bol už 16. titul na hlavnom profesionálnom okruhu, prvý po boku Peersa a vo svetovom deblovom rebríčku sa posunie na deviate miesto.

Polášek s Peersom položili základ výhry v prvom dejstve už v druhej hre, keď zobrali súperom podanie a následne sa ujali vedenia 3:0. To si postrážili až do konca a set vyhrali 6:3. V druhom bol stav vyrovnaný do 2:2, potom nasledovala séria stratených podaní na oboch stranách.

Polášek s Peersom sa dostali do vedenia 5:3, no v deviatom geme nepremenili dva mečbaly, následne stratili servis a ruský pár vyrovnal na 5:5 i 6:6. V tajbrejku viedli Karacev s Rubľovom 5:3, ale nedotiahli ho do víťazného konca. Naopak, austrálsko-slovenská dvojica zvíťazila 7:5.

Predtým vyradila v semifinále chorvátsko-brazílsky pár Ivan Dodig, Marcelo Melo 6:4, 7:6 (1). Pre Poláška a Dodiga mal vzájomný duel pikantnú príchuť, keďže spolu vyhrali dva turnaje na hlavnom okruhu ATP (Peking 2019 a Cincinnati 2019) a vo februári tohto roka triumfovali na grandslamovom podujatí Australian Open v Melbourne. Ich vzájomná spolupráca sa skončila v júli.