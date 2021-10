Mesto obnoví most cez rieku Krupinicu za vyše 530-tisíc eur

Existujúci most je v nevyhovujúcom stave.

17. okt 2021 o 12:17 SITA

Most cez rieku Krupinica je v nevyhovujúcom stave. (Zdroj: Ľubica Mojžišová)

BANSKÁ BYSTRICA. Krupinská samospráva pripravila rekonštrukciu provizórneho mosta ponad rieku Krupinica, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota stavebných prác 530 507 eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako pre agentúru SITA uviedol samostatný odborný referent z oddelenia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Martin Križan, stavebná akcia bude financovaná z vlastných zdrojov mesta Krupina.

„Rekonštrukcia mosta cez rieku Krupinica spočíva v preložení a úprave inžinierskych sietí vedúcich pôvodným mostom, ďalej v demolácii a odstránení pôvodného nevyhovujúceho mosta a následne vo výstavbe nového mostného telesa,“ objasnil referent s tým, že súčasný existujúci mostný objekt, ktorý v danom mieste prevádza miestnu komunikáciu ulíc Majerský rad a Malinovského ponad rieku Krupinica, je oceľové mostné provizórium.

„Toto je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave a nespĺňa požiadavky na dostatočný dopravný priestor na zabezpečenie plynulej premávky v predmetnej časti mesta Krupina,“ doplnil Križan.

Záujemcovia o realizáciu rekonštrukcie môžu ponuky posielať do 26. októbra. „Práce sa začnú po ukončení verejného obstarávania, a to uzavretím zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom. Vzhľadom na značné obmedzenia, ktoré momentálne sužujú dopravu v danej lokalite, má mesto Krupina snahu o bezodkladné riešenie a o čo najrýchlejšie zhotovenie stavby a jej uvedenie do prevádzky,“ uzavrel odborný referent mestského úradu.