Diaľničiari upozorňujú na obmedzenia pri Hronskej Breznici

Dôvodom je oprava mosta.

15. okt 2021 o 16:53 SITA

ZVOLEN. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na uzatvorenie ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Hronská Breznica, ktorý premosťuje rieku Hron, železničnú trať a cestu tretej triedy. V tlačovej správe o tom informuje Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obmedzenie potrvá do nedele 23. októbra do polnoci. Dôvodom uzávery je oprava mosta. Doprava bude presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne.

NDS tiež upozorňuje, že od nedele 17. októbra do 31. októbra prebehne modernizácia vozovky na diaľnici D1 v 301,03 až 302,79 kilometri. Uzavretý tak bude jeden jazdný pruh, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Diaľničiari upriamujú pozornosť vodičov aj na jesennú údržbu tunela Sitina na diaľnici D2 v Bratislave, ktorá sa začína dnes večer o 22:00.