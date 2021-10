Proti Slovanu padol divácky rekord. Nemáme sa za čo hanbiť, znie z kabíny Kováčovej

Duel Kováčovej proti Slovanu Bratislava domáci označovali za zápas storočia.

10. okt 2021 o 11:38 Stanislav Černák

KOVÁČOVÁ. „Ubeháme ich“, „veď sú to len ľudia“, a neskôr - „otočíme to“, znelo zo zaplnených kováčovských tribún počas futbalového zápasu storočia.

Presne tak totiž v malej kúpeľnej obci pri Zvolene označovali duel 3. kola Slovnaft Cupu proti najúspešnejšiemu slovenskému klubu v histórii – ŠK Slovan Bratislava.

Padol divácky rekord

Netreba sa tak čudovať, že na Kováčovej padol divácky rekord. Miestny hlásateľ hovoril o 1450 divákoch, na futbalnete dokonca svietil údaj 1495 fanúšikov.

Mierne to však poopravil pre týždenník MY prezident klubu ŠK Prameň Kováčová Vladimír Volko: „Divácky rekord padol, ale 1450 divákov na zápase určite nebolo. Bolo tu niečo nad 1000 divákov, plus deti do 12 rokov, ktoré mali vstupné zadarmo a tých tu bolo veľa.“

Vynikajúca atmosféra

Nič to však nemení na tom, že veľká divácka kulisa vytvorila futbalistom oboch celkov výbornú atmosféru, ktorú si pochvaľovali aj samotní aktéri zápasu.

„Takúto atmosféru nemajú niekedy ani v prvej lige,“ tešila sa kováčovská opora René Duda.

„Publikum bolo výborné, aj keď sme sa náhodou dostali do nejakej šance, bolo ich cítiť a počuť, bolo to príjemné,“ doplnil ho Adrián Šanta.

„Ľudia sem chodia na futbal v hojnom počte, ale teraz to bolo extrémne,“ pridal svoj názor aj brankár Adrián Tuček.

Futbalovému sviatku v Kováčovej prialo aj počasie. Jesenné slniečko prehrievalo už chladnejší a typický vzduch v tomto ročnom období. Návštevníkom chutilo pivo, aj rôzne iné špeciality. Na zápase nechýbali fanúšikovia Slovana Bratislava.

Domáci klub nenechal nič na náhodu, veď išlo o obrovskú spoločensko-športovú udalosť. Po nástupe oboch družstiev zaznela slovenská hymna z úst Mateja Vaníka zo známeho operného tria GIOIA.

Hrdinom brankár Tuček

Úvodná päťminútovka zápasu patrila domácim treťoligistom, nabudenie a motivácia ukázať sa, boli veľké. Slovan, ktorý sa na Kováčovej predstavil aj s niekoľkými hráčmi zo základnej zostavy, sa najprv musel zžiť s ťažším terénom a podmienkami a postupne preberal iniciatívu.

V 9. minúte sa po prvýkrát otriasala konštrukcia brány za domácim gólmanom Adriánom Tučekom, ktorý dostal prednosť pred skúsenejším Jánom Vaníkom. „Doteraz som všetky zápasy v Slovnaft Cupe chytal ja, ale to, kto pôjde do brány, bolo rozhodnutie trénerov, zrejme zavážilo aj toto,“ povedal mladý gólman po zápase.