Medveď útočil na Podpoľaní na dvore rodinného domu, doplatil na to cap

V lete tam niekto zastrelil medvedicu.

7. okt 2021 o 7:00 Ľubica Mojžišová

DÚBRAVY. V podpolianskom chotári Iviny, kde v lete niekto zastrelil medvedicu a pred mesiacom tam medveď napadol hubára, zaznamenali ďalší útok šelmy.

Iviny s približne stovkou obyvateľov sú miestnou časťou Dúbrav, medvede tam, ako miestni hovoria, nie sú žiadnou raritou. Tentoraz medveď lovil v kŕdli hospodárskych zvierat, nezastavila ho ani elektrická ohrada. Jeho útok neprežil mladý cap.

Miroslav Kapec, ktorý capa choval, mal medveďa na dvore rodinného domu aj pred rokom, vtedy mu zaútočil na úle. Na to, že by mu mohol siahnuť na niektoré hospodárske zviera, ani nepomyslel.

„Stalo sa to v utorok pred siedmou ráno. Mama mi volala do roboty, že počula veľký zvierací rev a že cap nie je v oplôtku,“ opisuje mladý gazda udalosti. Dúfala, že sa niekde iba zatúlal, no jeho zlá predtucha sa potvrdila.

Keď sa vrátil domov, išiel capa hľadať. Našiel z neho už len torzo asi 30 metrov od zrútenej ohrady. „V oplôtku boli býky, dve kozy a 2,5-ročný capko. Doplatil na to, že bol veľmi krotký,“ mieni.