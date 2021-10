Divácky rekord v Kováčovej podľa Volka určite padne

Šéf ŠK Prameň avizuje prekvapenie pri výkope historického zápasu.

6. okt 2021 o 5:10 Martin Kilian ml.

Článok vyšiel aj v magazíne "Jesenné aktuality z Kováčovej" vzniknutej vďaka partnerskej spolupráci Obce Kováčová a MY novín.

Futbal v Kováčovej prosperuje. Vyškriabal sa z piatej ligy do tretej, kde mu patrí stred tabuľky a už 9-krát porazil okresné mesto. Klub dokonca doma prehral iba 5 zo 48 posledných ligových zápasov. Teraz miestna pevnosť víta najlepšiu značku v republike, slávou ovenčený Slovan.

„Niekedy som povedal, že maximum, čo môžeme dosiahnuť, je zahrať si so Slovanom. A potom môžem skončiť. Takže Slovan je tu...“ pousmial sa VLADIMÍR VOLKO, prezident ŠK Prameň, ktorý pri futbale v Kováčovej pôsobí s ročnou prestávkou od sezóny 2006/07, keď ho na funkcionársku dráhu nahovoril brankár-bratranec Milan Volko.

Ako je možné, že dedinka s iba 1 600 obyvateľmi sa už tretiu sezónu statočne drží v strede tabuľky tretej ligy?

Asi preto, že v mestách s tisíckami obyvateľov robia niečo zle... (úsmev)

Teraz vážnejšie. Po ročnej prestávke od futbalu som sa vrátil s cieľom dokázať, že na Kováčovej nemôže byť obyčajný dedinský futbal. Kováčová je vďaka liečebným ústavom „celoslovenskou záležitosťou“, preto bolo cieľom čo najskôr dostať áčko do štvrtej ligy, z ktorej cez moju funkcionársku pauzu vypadlo. To je súťaž pre dediny ako Kováčová alebo mestečká Sliač a Dudince z našej oblasti. Tretiu ligu by mali hrať okresné mestá z daného regiónu, prípadne veľké dediny, kde je finančný aj hráčsky potenciál.

Podarilo sa nám trénersky a hráčsky vyskladať a dopĺňať káder tak, že sme skončili až v tretej lige. Zatiaľ nemáme problém v nej pôsobiť. Ale z dlhodobého hľadiska by to podľa mňa malo byť tak, ako som už spomenul.

Kováčová - Slovan sa hrá v sobotu 9. októbra o 14.00 h

Koľko ročne stojí utiahnuť taký kolos? Okrem mužov máte totiž v tretej lige aj dorastencov (spoločne so Sliačom) a v druhej lige žiakov, čo nie je jednoduché na cestovanie i celkový servis.