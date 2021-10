Ak vyradíme Slovan, grilujeme u mňa do Vianoc, hlási symbol Kováčovej Turák

Stálica a najdlhšie slúžiaci hráč Kováčovej sa chystá na najdôležitejší a najväčší zápas kariéry.

4. okt 2021 o 14:57 (MK)

Článok vyšiel aj v magazíne "Jesenné aktuality z Kováčovej" vzniknutej vďaka partnerskej spolupráci Obce Kováčová a MY novín.

Kapitán Kováčovej hovorí o najväčšom stretnutí svojej kariéry. Na seniorskej úrovni s takto kvalitným tímom nikdy nehral. Teší sa na Vladimíra Weissa a hovorí, že ak postúpia cez „belasých“, pozýva všetkých spoluhráčov na svojej povestné grilovačky, ktoré vždy vedeli utužiť partiu a po nich sa mužstvu zakaždým darilo. Opekať a oslavovať vraj potom môžu hráči s realizačným tímom až do Vianoc!

Historický zápas začína v sobotu 9. októbra o 14.00 h

Čas do začiatku stretnutia sa kráti. Aké máte pocity pred zápasom?

Veľmi sa na to všetci tešíme, takže prevládajú len pozitívne pocity. Tešíme sa na fanúšikov, dúfam, že prídu v hojnom počte, takisto sa tešíme na atmosféru a v neposlednej rade aj hráčov Slovana. Proste na všetko. V kabíne sa už zápasu nevieme dočkať.

Dá sa vôbec Slovan vyradiť?

Všetko je možné. Aj keď to bude nesmierne ťažká úloha a možno aj nereálna. No ako sa hovorí, niekedy motyka vystrelí.

Ako ste reagovali, keď ste zistili, že príde Slovan Bratislava?

Veľmi ma to potešilo, pretože si môžeme zahrať so slovenskou špičkou a ako som hovoril, účastníkom pohárovej Európy. Pocity sú len pozitívne, sme veľmi radi, že si môžeme zmerať sily s takýmto kvalitným tímom. Svedomito sa na to pripravujeme a veríme, že budeme pre Slovan dobrým súperom.

Na ktorého hráča sa špeciálne tešíte?

Určite by som si veľmi rád zahral proti Vladimírovi Weissovi, aj keď je momentálne zranený, tak uvidíme, či nastúpi. Bol by som veľmi rád, keby sa tak stalo. V prvom rade je to Slovák a tých v kádri Slovan veľa nemá, takže hlavne kvôli tomu. Takisto sa ešte teším na Samuela Mráza a Ezekiela Hentyho.

Ktorého hráča Slovana by ste hypoteticky ako spoluhráča privítali v Kováčovej?

Spomínal som toho Vladimíra Weissa, takže určite jeho. Bolo by veľmi pekné a zaujímavé zahrať si s ním v jednom tíme (úsmev).

Vypísalo vedenie klubu prémiu za prípadný postup?

Prémia zatiaľ nie je vypísaná, aspoň o tom neviem. V šatni sme sa však bavili o tom, čo by bolo, keby sme naozaj postúpili cez Slovan. V podstate každý hráč by to patrične oslávil, čiže ak by sa podarilo postúpiť, určite by sme spolu niekde išli a oslavovali. Týmto by som zároveň chcel oznámiť, že ak vyradíme Slovan, tak všetkých chalanov pozývam na grilovačku ku mne domov. Môžeme grilovať a oslavovať až do Vianoc (smiech).“

Čím môže Kováčová podľa vás zaskočiť Slovan?

Myslím si, že Slovan bude mať jednoznačne loptu na kopačkách a väčšinu času ju bude držať on. My môžeme pohroziť z brejkov a rýchlych protiútokov, kde sú naše najväčšie zbrane. Máme rýchlych hráčov v krídelných priestoroch, ktorí vedia potiahnuť loptu a poslať dobré centre. Takisto verím, že naši útočníci sa dostanú do zakončení. Rozhodne sú teda brejkové situácie tie, ktorými môžeme Slovan zaskočiť.

Tradične sa už v takýchto zápasoch robia žarty, že sa nepokosí, aby súper nemohol kombinovať. Plánujete niečo podobné?

Slovan bude rozhodne prekvapený z kvality nášho trávnika, pretože tá nie je bohvieaká. Aj keď som počul, že aj na Slovane majú problém s trávnikom (úsmev). Aj keď nemáme kvalitu trávniku v stopercentnom stave, tak určite pokosíme, nechceme robiť žiadne „zákernosti“, ale pobiť sa o postup proti silnému súperovi výlučne športovými zbraňami.

Koľko divákov očakávate?

Ťažko povedať v tejto dobe. Záleží aj od počasia, ale každopádne dúfam, že ich bude čo najviac, aby sme hrali pred čo najlepšou kulisou. Každému divákovi a fanúšikovi, ktorý príde, už vopred ďakujem.

Bude to pre vás najväčší zápas vo vašej futbalovej kariére?

Zažil som počas kariéry veľa zápasov aj derby stretnutí, ale na takejto vysokej úrovni s takto špičkovým klubom som ešte za mužov nikdy nehral. Určite to bude patriť medzi moje najväčšie zápasy, ak to nie je úplne najväčšie stretnutie v mojej kariére.

S Kováčovou ste zažili postupy do vyšších súťaží, aj nejaké to vypadnutie. Na ktorý postup najradšej spomínate?

Veľmi sa mi páčilo obdobie, keď sme postupovali z piatej ligy do štvrtej a hneď zo štvrtej do tretej. Počas dvoch rokov sme sa teda posunuli o dve súťaže vyššie. Bolo to nedávno v sezónach 2018/19, 2019/20 a ročník 2020/21 sme už odohrali v tretej lige.

Cítiť, že čím idete vyššie ligami, tým sú tie súťaže náročnejšie?

Kvalita tých súťaží je diametrálne odlišná. Jednoznačne vidieť a cítiť, že čím vyššie idete, tým sa to zlepšuje. V piatej lige sú tímy zo špici tabuľky, povedzme z prvej päťky, kvalitatívne na úrovni niektorých vo štvrtej najvyššej súťaži, ale ak porovnáme štvrtú a tretiu ligu, je tam veľký rozdiel. Tretiu najvyššiu súťaž už považujem za poloprofesionálnu. Všetko sú tam odchovanci najlepších slovenských klubov, takže táto súťaž je kvalitou vysoko nad ostatnými. V porovnaní s piatou ligou už ani nehovorím.