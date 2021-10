Futbalový servis: Detva a Pliešovce zaskočili favoritov, Nemčania potvrdili dobrú formu

Výsledky, zostavy, komentáre a tabuľky od III. ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola.

4. okt 2021 o 10:20 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Dolný Kubín 1:3 (1:3)

Góly: 14. B. Žilinec – 30. F. Kolorédy (z 11m), 43. M. Bobček, 44. P. Bača, ŽK: 3 – 4. Rozhodoval: Širanec, 240 divákov

Kováčová: A. Tuček – M. Giertl, V. Skydan, M. Bariak, P. Majerčík (50. M. Barta), M. Bellay (70. M. Macko), V. Mojžiš (89. K. Psársky), V. Slovák, B. Žilinec, E. Hric (72. M. Turák), A. Šanta (65. A. Macuľa)

Prameň privítal doma lídra súťaže z Dolného Kubína. Prvý polčas zverencom trénera Bibu však nevyšiel podľa predstáv. Kováčová nezachytila úvod zápasu, z čoho už v 4. minúte pramenila penalta v ich neprospech, našťastie, domáci gólman Tuček končekmi prstov vytlačil Otrubov pokus na tyč.

Hostia boli lepší, tlačili sa do zakončenia a dokázali využiť príležitosti. Do vedenia však šla Kováčová. V 14. minúte zahrával z ľavej strany štandardnú situáciu Hric, do pokutového územia si nabehol Žilinec a hlavou prekonal brankára hostí – 1:0. Dolnokubínčania potom zatlačili súpera, z čoho vznikla ďalšia situácia na hranici šestnástky.

Rozhodcovia videli faul v pokutovom území, domáci mali na to opačný názor, no nebolo to nič platné. Po druhej žltej karte sa porúčal pod sprchy Bariak a navyše, hostia už jedenástku premenili, Kolorédy vyrovnával na 1:1. Domácich to zaskočilo a to využil líder tabuľky, ktorého tento moment naštartoval. Hostia skórovali do polčasu ešte dvakrát. V 43. minúte sa presadil Bobček a o minútu nato Bača.

V druhom polčase sa však Kováčová zomkla aj s desiatimi hráčmi v poli a chcela nepriaznivý výsledok zvrátiť. Domáci boli lepším tímom, mali viac z hry, dobre kombinovali, dostávali sa aj pred bránu hostí, prišli aj rohové kopy, ale na gól to Prameňu nestačilo.

Navyše, to, čo arbitri pískali v prvom polčase v prospech Dolného Kubína, nepískali v prospech domácich. Tréner domácich bol nespokojný z dvojakého metra. Nič to však nezmenilo na tom, že domáci už neskórovali a D. Kubín potvrdil výsledkom svoje tabuľkové postavenie.

Moment zápasu

Boli dva a v oboch prípadoch ide o pokutové kopy, ktoré boli odpískané proti Prameňu. V oboch prípadoch hral hlavnú úlohu Bariak, ktorý bol faulujúcim futbalistom, no obe rozhodnutia boli nanajvýš diskutabilné.

Postava stretnutia

Vyzdvihnúť treba kolektívny výkon desiatich bojovníkov v domácich dresoch v druhom polčase.

Ostatné výsledky 10. kola: Čadca – Krásno 3:3, R. Sobota – Žarnovica 1:0, Martin – Lučenec 4:0, Bánová – Kalinovo 1:0, Rakytovce – L. Štiavnica 5:0, O. Veselé – L. Hrádok 4:0, Podkonice – Fiľakovo 1:4

1. Dolný Kubín 12 9 0 3 40:15 27

2. Kalinovo 12 9 0 3 20:10 27

3. Rakytovce 12 7 4 1 26:7 25

4. Bánová 12 7 2 3 21:6 23

5. Martin 11 7 2 2 14:9 23

6. Lučenec 12 7 1 4 16:17 22

7. O. Veselé 12 6 3 3 27:14 21

8. Fiľakovo 12 6 1 5 18:14 19

9. Podkonice 12 5 2 5 26:19 17

10. Kováčová 12 5 2 5 15:18 17

11. L. Štiavnica 12 4 2 6 18:18 14

12. Krásno 12 4 2 6 22:17 14

13. L. Hrádok 12 3 2 7 15:38 11

14. Žarnovica 12 2 0 10 9:35 6

15. R. Sobota 11 1 1 9 5:30 4

16. Čadca 12 0 2 10 11:36 2

IV. liga skupina Juh

Zvolen – Príbelce 2:2 (1:1)

Góly: 17. G. Snitka, 84. P. Telúch – 3. M. Kurák, 62. M. Melišík, ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Halfar, 150 divákov

Zvolen: J. Sekula – S. Molnár, Ľ. Vrana (68. M. Považanec), J. Sudimák (77. S. Meňuš), F. Sylvester, A. Kazachek, R. Greško, P. Telúch, J. Tóth, G. Snitka, A. Pavličko (46. Š. Sudimák)

Zvolenčanom nevyšiel úvod stretnutia, hneď na začiatku urobili domáci hrubú chybu, ktorú potrestal Kurák, a v podstate všetko, čo si pred zápasom pripravovali, sa zosypalo a museli zmeniť spôsob hry.

Našťastie, zverencov trénera Tótha to nepoložilo. Postupne prebrali iniciatívu a vypracovali si viacero dobrých gólových príležitostí, vyrovnať sa im podarilo v 17. minúte vďaka kapitánovi Snitkovi. Domáci mali navrch v týchto fázach zápasu, len nedokázali streliť druhý gól.

Najbližšie k nemu bol znova Snitka, ktorý zo štandardnej situácie trafil brvno hosťujúcej brány. Do druhého polčasu vykročili obe mužstvá za nerozhodného stavu 1:1, ale zopakoval sa scenár z úvodnej štyridsaťpäťminútovky. V 62. minúte Zvolen inkasoval po predchádzajúcej štandardke, hostia poslali nakopnutú loptu zo 40-metrov do šestnástky, aj so šťastím ju zasunul za Sekulov chrbát Melišík.

Domáci chceli bodovať a šli do rizika, zmenili rozostavenie a pre-striedali. Vyrovnať sa im napokon podarilo v 84. minúte, keď skóroval Pavol Telúch. V samotnom závere domáci trafili ešte tyčku. Zvolen získal bod, ale tréner Tóth a aj hráči chceli tri.

Domáci opäť doplatili na to, že súperovi ponúkli oba góly ako na podnose a oni sa na jeden gól poriadne napracujú. Zvolenčania odohrali v uplynulom týždni dva zápasy a v oboch remizovali. Odo dna tabuľky sa im však odlepiť ešte nepodarilo.

Pliešovce – Badín 1:1 (1:1)

Góly: 24. D. Vreštiak – 12. J. Vician, ŽK: 3 – 2. Rozhodoval: Závodský, 52 divákov

Pliešovce: J. Rabota – M. Vronský, J. Kouřil, J. Malatinec (76. M. Purdek), J. Homola, M. Sýkora, V. Bobor, T. Strhársky (59. M. Hraško), D. Vreštiak, Ľ. Jamnický, E. Valach

Trápiace sa Pliešovce privítali druhý tím súťaže. Domáci vychádzali zo zabezpečenej obrany a spoliehali sa na brejky, čo sa im vo svojej podstate aj darilo, ale prišla 12. minúta a jednoduchá chyba Tatrana, ktorú trestal hosťujúci Vician po tečovanej strele.

Pliešovce však pokračovali vo svojej hre a čakali na chybu súpera, ktorá prišla v 24. minúte. Z brejku vyrovnával Vreštiak. Badín kopal v 30. minúte diskutabilný pokutový kop, ale vyznamenal sa Rabota. To psychicky nakoplo celý tím trénera Žigmunda. Hostia boli lepší a silnejší na lopte, ale domáci hrali veľmi pozorne v obrane, čo slávilo úspech. Pár šancí mali aj Pliešovce, Malatinec trafil spojnicu hosťujúcej bránky.