Vyčerpal ich covid aj neistota. Nemocnici vo Zvolene chýbajú sestry

Zvolen si vymenil neželanú pozíciu so Žiarom.

3. okt 2021 o 14:40 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. „Žiadnym oficiálnym spôsobom to s nami nikto nekomunikoval. Nevieme, do akej miery to máme a môžeme brať vážne,“ reagovala riaditeľka nemocnice vo Zvolene Ľudmila Veselá na nový zoznam regionálnych a komunitných nemocníc.

Zvolenská nemocnica by už podľa neho nemala byť komunitná, hoci prvý zoznam s ňou počítal ako s doliečovacím zariadením.

Tým by sa po novom mala stať neďaleká nemocnica v Žiari nad Hronom.

Komunikácia k reforme nie je podľa nej dobrá. „Nie je vedená citlivo a otvorene a určite nepomáha ani odkazovanie si, že ešte nie je nič isté. Tak potom nezverejňujme v médiách nič k tejto téme,“ podotkla.

„Svoj postoj k stratifikácii nemeníme. Optimalizáciu zdravotníctvo potrebuje, ale mala by byť vedená odborne a nemala by nechávať v neistote personál a rozhodne nie pacientov,“ dodala Veselá s tým, že nikto nepovedal, že nový zoznam je seriózny.

Kríza sesterskej profesie