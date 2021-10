Chceš byť sám sebe pánom a dobre zarobiť? Neváhaj a staň sa partnerským kuriérom Woltu

Aké zaujímavé benefity ponúka Wolt záujemcom o túto prácu?

3. okt 2021 o 7:49

Milujete flexibilitu, pohyb a prácu s ľuďmi? Chcete si dobre zarobiť, alebo privyrobiť si popri súčasnom zamestnaní? Potom neváhajte, využite svoje prednosti a staňte sa partnerským kuriérom pre Wolt – novú doručovaciu službu v našom meste. Vďaka rozvozom objednávok podporíte lokálne podniky a reštaurácie a ušetríte čas zákazníkom doma či v práci. Aké zaujímavé benefity ponúka Wolt záujemcom o túto prácu?

Zákazník si objedná donáškovú službu v čase, keď ju potrebuje. Kuriér má vďaka šikovnej aplikácii Wolt Partner, ktorú si jednoducho stiahne do svojho telefónu, kontrolu nad tým, kde a ako dlho bude pracovať a vie si pracovný čas prispôsobiť plne svojim potrebám. Zároveň má možnosť si priebežne kontrolovať svoj zárobok.

● Za jednu donášku si kuriér zarobí v priemere 3,9 eur ● Na Slovensku dnes jazdí zhruba 700 partnerských kuriérov Woltu, no stále rastie a potrebuje nové posily ● Priemerný zárobok kuriéra sa pohybuje cez 8 eur/hod, ale môže to byť aj viac ● Od spustenia služby na Slovensku bolo kuriérom vyplatených viac ako 7 miliónov eur ● Jeden aktívny kuriér vybaví v priemere 190 objednávok za mesiac ● Priemerný kuriér vybaví 20-30 objednávok za deň, podľa toho, ako si sám nastaví svoj pracovný čas

Stačí vám mobil a bicykel alebo auto

Výhodou Woltu je, že jedlo, potraviny či kozmetiku vozí na malé vzdialenosti a okamžite. Ak nevlastníte auto či motorku, vystačíte si aj s bicyklom a môžete sa pustiť do práce. Na to, aby sa z nadšenca cyklistiky stal partnerský kuriér Woltu, stačí naozaj málo. Práca kuriéra patrí medzi voľné živnosti, a tak okrem mobilu a dopravného prostriedku potrebujete už len živnostenský list alebo pracovnú zmluvu flotily. Keďže budete pracovať s potravinami, potrebný je aj zdravotný (potravinársky) preukaz, ktorý si ale veľmi rýchlo vybavíte. To, akú formu dopravy si kuriér volí na dennej báze, je v jeho plnej réžii.

Partnerským kuriérom Woltu môžu byť všetci nad 16 rokov. Práca je ideálna preto pre študentov, ale aj pre kohokoľvek kto si chce privyrobiť popri inom zamestnaní. Wolt od partnerských kuriérov nevyžaduje žiadnu extra odbornú kvalifikáciu. Po absolvovaní krátkeho online kurzu má kuriér svoju pracovnú dobu pevne v rukách a je flexibilný. Kuriér sa sám rozhoduje, kedy bude online, a teda kedy a ako dlho bude rozvážať objednávky. Môžete rozvážať po večeroch, pár hodín cez obedy, alebo v akýkoľvek čas si prajete. Pri tejto práci tak dokážete spojiť nielen príjemné s užitočným, ale aj zažívať dobrodružstvá. Wolt vás totiž zavedie každý deň na iné miesto...

Bohatá ponuka benefitov

Okrem časovej flexibility nezabúda Wolt ani na bezpečnosť partnerských kuriérov. Súčasťou úvodného balíčka každého kuriéra je termoizolačná taška na prepravu jedla, ale aj kvalitná bezpečnostná výbava, oblečenie a ochranné prvky podľa typu prepravy. Cyklokuriéri dostávajú okrem tričiek aj bundy na zimu a bezpečnostnú prilbu. V záujme zvýšenia bezpečnosti poskytuje Wolt svojim kuriérom bezplatne aj úrazové poistenie a nepretržitú podporu.

Partnerský kuriér Woltu zarába za každú odvezenú objednávku, pričom získava aj extra príplatky za vzdialenosť či doručenie v čase veľkého dopytu. Okrem toho majú zákazníci možnosť dať kuriérovi prepitné priamo cez aplikáciu a táto odmena ostáva v plnej výške kuriérovi.

Opýtali sme sa...

Odpovedá partnerský kuriér Woltu Viliam

Čo považujete za najväčšiu výhodu svojej práce?

„Najviac sa mi na tejto práci páči, že môžem pracovať kedy chcem. Keď si poviem, že chcem týždeň voľno, mám týždeň voľno. Nemusím nikomu volať, ani sa s nikým o svojom voľne dohadovať. Flexibilita je na tom super.“

Doručujete aj v zlom počasí?

„Jazdím aj keď prší, lebo vtedy je vysoký dopyt a dá sa aj najlepšie zarobiť. No keď sa mi nechce, môžem si kedykoľvek povedať, že bicykel vymením za auto, alebo jednoducho nepôjdem do práce.“

O Wolte

Wolt je doručovacia spoločnosť, pôvodom z Helsínk. Umožňuje ľuďom objavovať vynikajúce jedlo z partnerských reštaurácií, ktoré si môžu vyzdvihnúť sami, alebo si ho nechať doručiť partnerským kuriérom Woltu. Zároveň zákazníkom ponúka skvelé skúsenosti s doručovaním z akéhokoľvek typu obchodu s potravinami, alebo maloobchodu v meste. Jednoducho tovar či jedlo prinesie až priamo k vašim dverám.