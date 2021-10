Slováci aj socha Lenina. Zvolenčan sa vydal za severný polárny kruh

Túžba cestovateľa sa čiastočne splnila.

3. okt 2021 o 0:02 Ľubica Mojžišová, Jozef Weis

Je autorom 40 filmov, ocenených doma aj v zahraničí. Prevažne sú to reportáže z ciest, ale aj filmové portréty. Na svojom konte má už aj šesť kníh, ťažiskom jeho literárnej tvorby sú cestopisy.

Vášnivý cestovateľ, spisovateľ, publicista, fotograf a filmár Jozef Weis zo Zvolena sa vydal na ďalšiu dobrodružnú výpravu, tentoraz za severný polárny kruh.

Je to jeho už 50. navštívená krajina, ktorou si chcel splniť svoju cestovateľskú túžbu. Podarilo sa. Prinášame jeho krátke postrehy z tejto ďalekej cesty.

Týždeň polárnikom

O ceste na sever máme každý vlastné predstavy. V detstve sme boli inšpirovaní hrdinstvom sovietskych pilotov – polárnikov. Patril medzi nich Michail Vodopjanov, Čkalov a mnohí iní. Doba sa zmenila. Poznáme plť Kon-Tiki, loď Fram, jej posádku Nansena, Amundsena a ďalších.

Môžeme cestovať. Niekomu stačí ísť do Dánska, Švédska. Niekoho to láka ešte ďalej. Mňa lákala cesta hlboko za severný pól. Začal som surfovať po nete. Objavil som cestovku, ktorá robí zájazdy do Grónska.

Prihlásil som sa a všetko išlo ako po masle. No tesne pred odchodom som dostal mail, že, žiaľ, grónsky partner nepovoľuje vstup na ostrov. Rýchlo som hľadal alternatívu. Túžba cestovateľa sa čiastočne splnila. O pár dní som letel na Špicbergy-Svalbard. Magická hranica 80 stupňov.