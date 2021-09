V časti Zvolena nepôjde elektrina

Plánované odstávky elektriny sa dotknú stoviek domácností.

30. sep 2021 o 19:44 MOJ

ZVOLEN. Stredoslovenská distribučná (SSD) pripravuje počas budúceho týždňa niekoľko väčších odstávok elektriny. Dokopy ich pocíti takmer štyritisíc domácností v štyroch okresoch, patrí k nim aj Zvolen. Vo väčšine prípadov je to z dôvodu kontroly a údržby vedení vysokého napätia.

V okrese Zvolen sa výpadok dotkne okresného mesta, kde by sa mali v utorok 5. októbra pripraviť na odstávku elektriny obyvatelia ulíc Kremnická, Novozámocká, Pražská a Tulská.

„V čase od 7.00 do 17.00 h nepôjde elektrina v 800 domácnostiach. Stane sa tak z dôvodu plánovanej investičnej akcie na úrovni nízkeho napätia,“ informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.

„Ak to okolnosti dovolia, pracovníci Stredoslovenskej distribučnej môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase. Dotknutých obyvateľov však energetici žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku,“ doplnil Gejdoš.