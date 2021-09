Zvolen zdolal vedúci Slovan, pri všetkých góloch HKM bol Mikúš (+ FOTO)

Zvolenčania položili základ víťazstva v prvej tretine.

28. sep 2021 o 20:58 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Góly: 8. Kubka (J. Mikúš, Marcinek), 14. Saracino (J. Mikúš, Kubka), 20. J. Mikúš (Török, Roy), 33. M. Jedlička (Viedenský, J. Mikúš) - 11. Preisinger (S. Takáč, Harris), 45. Golian (Jääskeläinen, Rapuzzi). Rozhodovali: Jobbágy, M. Novák – Janiga, P. Jedlička, vylúčení: 7:8 na 2 min, navyše 52. Yogan (Slovan) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1052 divákov.

HKM Zvolen: Rahm - Hraško, Hain, Roy, Kotvan, Kubka, S. Barcík, Meliško - M. Jedlička, Viedenský, Zuzin - Török, Puliš, Ully - Saracino, J. Mikúš, Marcinek - Chlepčok, Gubančok, Csányi

Slovan: Gudlevskis - J. Valach, Maier, MacKenzie, Golian, Sersen, Gachulinec, Štajnoch - Zigo, Preisinger, T. Matoušek - Gašpar, Harris, S. Takáč - Jääskeläinen, Rapuzzi, Yogan - Lukošík, Kytnár, J. Sukeľ

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Skvelý štart do sezóny: Zuzin sa vďaka hetriku zaradil medzi klubových stovkárov Čítajte

Zvolenčania sa od úvodu zahryzli do súpera, ale šance si vytvorili až v piatej minúte počas presilovky. Najväčšiu mal Ully, no zblízka sa nepresadil. Zaujímavé bolo aj nahodenie Chlepčoka, keď Gudlevskis vyrazil puk do žŕdky. V druhej presilovke za sebou sa neujal teč Zuzina, ale po jej skončení napokon tečovaný puk skončil v bránke Slovana, keď od modrej vystrelil Kubka - 1:0.

Slovanisti hrali v 11. minúte v početnej výhode až o dvoch hráčov a využili ju. Takáčovi síce zneškodnil Rahm tutovku, keď puk vyrazil do žŕdky, ale následne ho stratil z dohľadu, čo využil i so šťastím Preisinger - 1:1. Domáci odpovedali o tri minúty neskôr po rýchlej kombinačnej akcii. Z ľavej strany našiel Mikúš na pravej Saracina a ten pohotovo zakončil - 2:1. Hostí mohla mrzieť nevyužitá možnosť MacKenzieho v oslabení, ktorý šikovne v medzikruží zakončil spoza protihráča. Napokon im dal majster gól do šatne. Do úniku sa dostal Mikúš a 55 sekúnd pred prestávkou parádne zavesil do horných poschodí Gudlevskisovej bránky.

Aj v 2. tretine videli diváci dobrý hokej, útoky sa striedali na oboch stranách. Zaujal prienik Saracina, ktorý sa natlačil pred bránku, ale do jej odkrytej časti nedokázal zakončiť. Bratislavčania v presilovke pohrozili Takáčom, dve strely mu zneškodnil Rahm. Potom prišiel tlak Zvolena, ktorý vyústil do ďalšej početnej výhody, v nej neuspel Puliš z kruhu. Potom bol nebezpečný teč domáceho Csányiho, na opačnej strane sa na dvakrát nepresadil pred bránkou úplne voľný Matoušek. HKM napokon využil presilovku v 33. minúte. Po vydarenej kombinácii v tretine zakončil z kruhu nekompromisne Jedlička - 4:1. Slovan sa potom snažil znížiť, ale do vyloženej príležitosti sa nedostal ani v početnej výhode.

Hru v piatich proti štyrom však využil v tretej časti, konkrétne v 45. minúte. Golian vystrelil spoza kruhov a prepálil Rahma. "Belasí" poriadne ožili, mali prevahu i šance, tie nevyužili najmä Harris, Štajnoch a Jääskeläinen. Zvolen sa spoliehal na rýchle protiútoky, po jednom z nich Marcinek našiel pred bránkou Saracina, no Gudlevskis podržal svoj tím. V závere hrali hostia bez brankára v šestici, no drámu v podobe tretieho gólu už neprivodili.