Futbalový servis: Kováčová umrela na krásu, hontianske derby ovládli Nemčania

Výsledky, zostavy, komentáre a tabuľky od III. ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola.

27. sep 2021 o 10:25 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou

Tipos III. liga Stred

Kalinovo – Kováčová 3:0 (1:0)

Góly: 36. M. Chovan, 69. a 85. M. Hudek, ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Plavecký, 250 divákov

Kováčová: J. Vaník (85. A. Tuček) – Ján Slovák (78. P. Majerčík), V. Skydan, B. Žilinec, M. Giertl, M. Bellay, V. Mojžiš, M. Macko (72. A. Šanta), V. Slovák, R. Duda, E. Hric (84. M. Turák)

Kováčová cestovala k druhému mužstvu tretej ligy. Prvých 15 minút patrilo hosťom z kúpeľnej obce, Macko dokonca vsietil aj úvodný gól, ale pre údajný ofsajd neplatil. Kalinovo ohrozilo Vaníkovu bránu len po rohovom kope. Hostia boli futbalovejší, nápaditejší, domáci hrali na hranici tvrdosti, niektoré zákroky hráčov Kalinova zaváňali nepríjemnými zraneniami. Arbitri tieto zákroky púšťali.

Kalinovo sa dostalo ešte do jednej situácie pred pokutovým územím Prameňa, tam sa dobre zorientoval v skrumáži Chovan, ktorý otvoril skóre zápasu. Kováčová svoje šance a štandardky nevyužila. Najväčšiu šancu mal z dorážky Vlado Slovák, ale domáceho brankára neprekonal.

Po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Kováčová tvorila hru, ale narážala na pevnú obranu Kalinova. Domáci prehusťovali stred poľa aj územie pred vlastným pokutovým územím. Hostia sa čoraz ťažšie presadzovali, hrozili najmä zo štandardných situácií, ale akoby im nebolo súdené streliť gól.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Najkrajší gól? Hneď ten prvý v seniorskom futbale. V Kováčovej našiel vynikajúcu partiu Čítajte

Na 2:0 v 69. minúte zvyšoval Hudek z brejku. Po tomto momente Kováčová hrala vabank, ale definitívnu podobu výsledku stanovil v 85. minúte ten istý hráč a opäť z protiútoku. Prameň v tomto zápase umrel na krásu. Čiernou bodkou stretnutia je istotne správanie domácich futbalistov, ktorí nešportovo zdržiavali hru, hocikedy sa váľali po zemi a rozhodcovia im na to skočili.

Nehralo sa až 11 minút čistého hracieho času. Baník sa tak po tomto víťazstve nad Kováčovou ocitol v čele treťoligovej tabuľky.

Moment zápasu

Boli dva. Neuznaný gól Kováčovej a nepremenená dorážka Vlada Slováka. K slovu sa potom v druhom polčase dostalo Kalinovo, ktoré sa dostalo do dvoch brejkových situácií, ktoré aj využilo.

Postava stretnutia

Kapitán René Duda, ktorý hýril aktivitou a nápadmi.

Ostatné výsledky 9. kola: D. Kubín – Podkonice 2:1, L. Hrádok – Martin 1:1, Lučenec – Čadca 2:0, Bánová – Rakytovce 0:1, Fiľakovo – O. Veselé 2:2, Krásno – R. Sobota 6:0, Žarnovica – L. Štiavnica 0:2

1. Kalinovo 11 9 0 2 20:9 27

2. Dolný Kubín 11 8 0 3 37:14 24

3. Rakytovce 11 6 4 1 21:7 22

4. Lučenec 11 7 1 3 16:13 22

5. Bánová 11 6 2 3 20:6 20

6. Martin 10 6 2 2 10:9 20

7. Podkonice 11 5 2 4 25:15 17

8. O. Veselé 10 5 2 3 21:12 17

9. Kováčová 11 5 2 4 14:15 17

10. Fiľakovo 11 5 1 5 14:13 16

11. Krásno 11 4 1 6 19:14 13

12. L. Štiavnica 10 4 1 5 16:11 13

13. L. Hrádok 11 3 2 6 15:34 11

14. Žarnovica 11 2 0 9 9:34 6

15. Čadca 11 0 1 10 8:33 1

16. R. Sobota 10 0 1 9 4:30 1

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Detva 1:2 (0:2)

Góly: 86. J. Malatinec – 19. M. Tužinský, 21. M. Vilhan, ŽK: 1 – 4. Rozhodoval: Ratkovský, 90 divákov

Pliešovce: J. Rabota – M. Vronský, J. Kouřil (83. D. Martin), J. Malatinec, J. Homola, M. Purdek (69. A. Krčmárik), M. Sýkora, V. Bobor, T. Strhársky (56. D. Vreštiak), Ľ. Jamnický, E. Valach

Detva: J. Lakota – Ján Kluka (62. A. Piliar), J. Sekereš, R. Suja (62. R. Baran), J. Chabada, J. Solin, R. Ďurica, J. Pohorelec, Peter Kluka, M. Vilhan (83. M. Berkeš), M. Tužinský

V regionálnom derby chceli Pliešovce už pretrhnúť smolu a naplno bodovať. Tatran nastúpil na zápas koncentrovane, hneď v úvode si vypracoval veľkú príležitosť Vronský, ale nedokázal ju premeniť a prišli dve hrubé individuálne chyby, ktoré dokázali Detvania využiť.

Najskôr v 19. minúte trestal Tužinský neodkopnutie lopty, keď ju po teči dorazil do domácej brány. O dve minúty nato Vilhan zachytil zlú prihrávku Tatrana a bolo 2:0 pre hostí. Domáci potom tlačili, chceli otočiť zápas, mali šance, ale Kouřil, Malatinec, Vronský a ani Lietava Lakotu v bráne Detvy neprekonali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Futbalový servis: Pliešovce sú v kríze, Hriňová otočila zápas proti favoritovi (+ FOTO) Čítajte

Domácim sa podarilo skórovať až v 86. minúte zásluhou Malatinca, no to bolo už neskoro. Pliešovce sú v kŕči, trápia sa, majú množstvo šancí, ale nedokážu ich premeniť. Potom robia hrubé chyby, ktoré súperi dokážu využiť. Snaha ani chcenie im však nechýbajú, potrebujú na kopačky opäť získať ľahkosť.

Detva vyťažila v Pliešovciach z minima maximum, pretože si nevypracovala žiadnu čistú gólovú príležitosť, ale dokázala potrestať dve domáce chyby, a preto naplno bodovala.

Hajnáčka – Zvolen 0:0

ŽK: 0 – 3, Rozhodoval: Čičmanec, 100 divákov

Zvolen: J. Sekula – M. Oboňa, Ľ. Vrana, J. Sudimak, A. Crvenković (76. S. Meňuš), F. Sylvester, A. Kazachek, P. Telúch, J. Tóth, G. Snitka, A. Pavličko (66. R. Môcik)

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: ▪ Ktorý hráč Dudiniec sa blysol hetrikom ▪ Ktorý tím má v aktuálnej jedenástke kola až 3 hráčov ▪ O dvoch šlágroch v I. triede ▪ Do vedenia oblastnej súťaže sa dostal prekvapujúco (ale zaslúžene) dostal čierny kôň ligy

Zvolenskí futbalisti nabehli do súťažného kolotoča po minulotýždňovej pauze vo veľkom štýle. Od prvých sekúnd boli pánmi na ihrisku, do prvej šance sa dostali hostia už v 15. sekunde. Pavlovi Telúchovi chýbalo len lepšie prebratie prihrávky a šiel by sám na domácu bránu.