Skvelý štart do sezóny: Zuzin sa vďaka hetriku zaradil medzi klubových stovkárov

Zvolenský hokejista dosiahol aj hranicu 300 kanadských bodov v slovenskej extralige.

26. sep 2021 o 12:10 Stanislav Černák, DODO ŠATARA

ZVOLEN. Lepší štart do novej sezóny si ani nemohol priať. Zvolenský útočník Peter Zuzin sa v úvodnom kole najvyššej slovenskej hokejovej súťaže proti Spišiakom blysol hetrikom a k tomu ešte pridal aj jednu asistenciu. Dal si tak aj oneskorený darček k 31. narodeninám, ktoré oslávil začiatkom septembra.

„Hetrik sa mi podaril dosiahnuť vďaka celému tímu, vďaka našej päťke, ukázalo sa, že sme dobre zohratí. Už od začiatku sme hrali dobrý hokej, vytvárali sme si šance, strieľali sme na bránku, vytvárali si tlak. Inkasovali sme žiaľ nešťastný gól.

Avšak sme z minulého roka ponaučení, nesklonili sme hlavy, hrali sme svoj hokej, prišli aj presilovky, ktoré sme využili a dostali sa tak do dobrého tempa a hernej pohody. Pri tých mojich góloch to potom išlo samé. Dôležité bolo vstúpiť do súťaže dobrou hrou a dobrým výsledkom. Podarilo sa, ale musíme v tom pokračovať aj naďalej,“ povedal Peter Zuzin po stretnutí so Spišiakmi.

Zuzina potešila výhra HKM Zvolen, samotný hetrik, ale týmto štvorbodovým zápisom prekonal aj zaujímavý míľnik v klubových štatistikách.

Kanonier Peter Zuzin strelil stý gól

V play off majstrovskej sezóny sa Peter Zuzin zastavil na počte 99 gólov, ten jubilejný stý v drese HKM mu prekazilo streliť zranenie. Dobre sa rozbehol už vo štvrťfinále, keď proti Novým Zámkom skóroval štyrikrát. Svoj 99. presný zásah vsietil v druhom semifinálovom zápase proti Slovanu.

Na ten jubilejný gól s poradovým číslom 100 si musel počkať až do začiatku novej sezóny. Po úvodnom stretnutí sezóny sa tak zaradil do pomyselného klubu zvolenských stovkárov, ktorí dali 100 gólov a viac v majstrákoch od roku 1970 do roku 2021. Navyše, Zuzin dosiahol aj hranicu 300 kanadských bodov v najvyššej slovenskej súťaži.