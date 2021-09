Začína sa 29. ročník Tipos extraligy: Titul obhajuje Zvolen, sezóna bude s fanúšikmi

Veľký preview pred novým ročníkom najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

23. sep 2021 o 9:56 TASR

BRATISLAVA. Najvyššia slovenská hokejová súťaž vstúpi do 29. ročníka. Predstavitelia Tipos extraligy veria, že aj v novom ročníku potvrdia stúpajúcu formu súťaže a opäť chcú dať viac priestoru mladším hráčom a vychovať talenty aj pre národný tím.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Prezident HKM Zvolen Mráz: Nikto sa tu na nič nehrá, všetci robíme hokej s rovnakou vášňou Čítajte

„V poslednej sezóne, ktorá bola pod rúškom pandémie a museli sa dohrávať zápasy, niektoré sa ani nedohrali, sme mali veľa problémov. Naši partneri nás však podržali a vďaka tomu môžeme napredovať. Naším záujmom, teda záujmom klubov je v prvom rade aj do budúcnosti rozvíjať talent mladých hráčov. Budeme na tom pracovať a dúfam, že to budeme každým rokom posilňovať,“ uviedla riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová.

Titul obhajuje Zvolen, Detva už nefiguruje na mape extraligistov

Nová sezóna odštartuje už v piatok 24. septembra. Úradujúci majster HKM Zvolen sa v úvodnom kole základnej časti stretne s nováčikom HK Spišská Nová Ves. Extraliga má v sezóne 2021/22 dvanásť účastníkov. Všetky kluby sú slovenské, keďže maďarský zástupca DVTK Jegesmedvék Miškovec sa rozhodol v extralige nepokračovať.

Na ligovej mape už nefiguruje ani Detva, klubová licencia sa presunula do Prešova. Každý tím odohrá v základnej časti päťdesiat zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, dvakrát doma a dvakrát vonku. S regionálnymi rivalmi odohrá každý tím navyše ďalšie dva zápasy.

Opäť sa bude hrať aj baráž s víťazom SHL

Prvých šesť tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play off, tímy na 7.-10. mieste sa predstavia v kvalifikácii. Jedenástemu mužstvu sa po ZČ skončí sezóna, dvanáste bude hrať o zotrvanie v baráži s víťazom Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Ak to bude farmársky tím, do baráže pôjde druhý finalista.

V prípade, že by boli vo finále play off SHL dva farmárske tímy, baráž by sa nehrala.

Dôležité dátumy sezóny 2021/22 v Tipos Extralige: ▪ 1. kolo základnej časti: 24. septembra 2021 ▪ Záverečné kolo základnej časti: 15. marca 2022 ▪ Začiatok predkola play off: 18. marca 2022 ▪ Začiatok štvrťfinále: 25. marca 2022 ▪ Najneskorší termín pre spoznanie nového majstra: 7. mája 2022

Aj s fanúšikmi

S výnimkou niekoľkých zápasov sa takmer celý predchádzajúci ročník odohral bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach. V súčasnosti zástupcovia klubov veria, že stretnutia uvidí naživo čo najviac divákov.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Majstrovská jazda HKM Zvolen: Tisícky ľudí zdravili zlatých chlapcov (+ FOTO a VIDEO) Čítajte

„Kluby sú pripravené popasovať sa s ďalšou výzvou. Z pohľadu partnerov je dôležité, aby fanúšikovia boli na tribúnach. Samozrejme, prvoradá bude bezpečnosť všetkých aktérov, nechceme nikoho ohrozovať a nechceme, aby zimné štadióny boli epicentrami šírenia koronavírusu. Našťastie, partneri pochopili vážnosť situácie a naďalej nás podporujú. V predošlých dňoch sa kluby mohli zapojiť do výzvy Fondu na podporu športu a získali spätne časť kompenzácií za prvý polrok 2021. Dúfame, že nasledujúca sezóna sa odohrá bez vážnejších komplikácií. Robíme všetko preto, aby sa nový ročník odohral podľa pripraveného harmonogram a najlepšie aj s fanúšikmi na tribúnach,“ pokračovala Büdiová, ktorá uviedla, že približne 80 percent hráčov je zaočkovaných, pre ostatných platia pravidlá zdravotníckych orgánov SR: „Platia tie isté režimy ako v iných sférach, čiže nezaočkovaní sa budú musieť testovať.“

Ak sa opäť zatvoria štadióny pre divákov, vedenie súťaže má pripravené viaceré platformy, ako priblíži zápasy fanúšikom.

„Máme zazmluvnené TV vysielanie a sme v rokovaní o navýšení počtu zápasov. Po skúsenostiach z uplynulých sezón chceme popracovať na tom, aby sme cez online platformy a sociálne siete priniesli čo najviac informácií fanúšikom. Zmenou prejde aj aplikácia, fanúšikovia sa dozvedia viac zo zákulisia a pripravujeme pre nich aj rôzne súťaže,“ uviedla Büdiová.

Talentovaní mladíci

Na novú sezónu sa teší aj sedemnásťročný obranca Šimon Nemec, ktorý verí, že sa postupne prepracuje medzi lídrov HK Nitra. „Nečakal som, že sa tak rýchlo presadím do zostavy, ale som za to rád. Verím, že tento rok by som sa už mohol zaradiť medzi lídrov tímu, i keď mám len 17 rokov, čo budem musieť dokazovať na ľade. V klube sme si konkrétne ciele nedávali, ale určite chceme byť v Top 6,“ uviedol Nemec.

Podobne by chcel zvládnuť novú sezónu aj jeho rovesník, útočník Popradu Filip Mešár: „Aj ja verím, že sa zapojím medzi lídrov Popradu. Každý rok chceme vyhrať titul, vlani sa nám to nepodarilo, teraz si poň ideme. Ciele sú vždy vysoké. Už vlani ma podpichovali, prečo je napríklad Šimon v A-mužstve reprezentácie a ja ešte nie. Takéto ciele si zatiaľ nedávam, idem krok za krokom, teraz sa chcem dostať na MS hráčov do 20 rokov.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Majstri, majstri, majstri! Nezabudnuteľné FOTOMOMENTY a VIDEO zo zisku titulu HKM Zvolen Čítajte

Podmienky baráže

Zástupcovia Ligových rád Tipos extraligy a Tipos Slovenskej hokejovej ligy sa dohodli na podmienkach baráže, v ktorej sa v závere sezóny 2021/2022 stretnú posledný tím najvyššej súťaže s víťazom SHL. Obe mužstvá budú môcť do zápasu nasadiť maximálne 5 zahraničných hráčov, pričom nezáleží na poste. Baráž sa bude hrať na 4 víťazné zápasy a začne sa dvoma zápasmi na ľade klubu z nižšej súťaže.

Tímy Tipos SHL môžu do zápasov nasadiť maximálne štyroch legionárov, čo je o jedného menej než v predchádzajúcej sezóne. Zároveň platí, že brankár nemôže byť cudzinec. Preto bolo pri formáte baráže dôležité nájsť kompromis aj v tejto otázke, keďže extraligové tímy môžu mať v zápasoch až 7 legionárov vrátane brankárov.

„Zástupcovia oboch súťaží sa dohodli na kompromise, že počas baráže môžu za každý klub nastúpiť maximálne piati zahraniční hráči, pritom počet zahraničných brankárov nebude obmedzený,“ uviedol člen ligových rád oboch súťaží a manažér športového oddelenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Rastislav Konečný.

Výkonný výbor SZĽH schválil pravidlo, že ak v SHL zvíťazí farmárske alebo B-mužstvo extraligového klubu, postúpi do baráže zdolaný finalista SHL. Ak by aj ten bol farmou alebo "béčkom", baráž by sa nekonala. Termín baráže o extraligu sa začne štvrtý deň po skončení finále SHL.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Vo Zvolene pršal v noci zlatý dážď. Hlavnou zbraňou majstra bol kolektív, zhodujú sa hráči Čítajte