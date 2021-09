Futbalový servis: Pliešovce sú v kríze, Hriňová otočila zápas proti favoritovi (+ FOTO)

Výsledky, zostavy, komentáre a tabuľky od III. ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola.

19. sep 2021 o 21:36 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Bánová 2:1 (0:1)

Góly: 53. Vladislav Slovák – 33. M. Hrošovský, 90. S. Lazar (vl. gól), ŽK: 1 – 0. Rozhodoval: Burger, 200 divákov

Kováčová: J. Vaník – J. Slovák, B. Žilinec, M. Bellay, M. Giertl, V. Mojžiš, M. Macko, V. Slovák, R. Duda, A. Šanta (46. V. Skydan), E. Hric

Kováčová privítala favorizovanú Bánovú, no na ihrisku to tak nevyzeralo. Od začiatku stretnutia mali miernu prevahu domáci futbalisti. Podarilo sa im vytvoriť niekoľko šancí, ale ani jednu z dvoch tutoviek sa im premeniť nepodarilo.

Ďalšiu nebezpečnú akciu Prameňa dokázali hostia zastaviť len faulom, z ktorého pramenil v 30. minúte pokutový kop. Loptu na biely bod si postavil Erik Hric, ale penaltu nekopol dobre, lopta šla len do stredu brány a bezgólové skóre sa teda nemenilo.

No netrvalo to dlho. Kováčová bola za nepremenenú jedenástku potrestaná. O 3 minúty totiž hostia z ojedinelej akcie a prvej strely do priestoru brány prekonali brankára Vaníka – 0:1.

Tréneri sa snažil cez prestávku domácich futbalistov nabudiť, za čo sa im odvďačili v 53. minúte vyrovnávajúcim gólom Vladislava Slováka. Prameň pokračoval v zodpovednej a trpezlivej hre a šiel si za svojim cieľom – otočiť stav zápasu. Domáci boli lepší na lopte a pokračovali vo vytváraní množstva šancí a štandardných situácií. Bánová sa dostávala na polovicu Kováčovej len ojedinele.

Už keď sa zdalo, že zápas sa skončí deľbou bodov, domáci udreli. Založili protiútok, Duda nacentroval loptu pred bránu Žilincovi, ktorý rozhodol o tom, že Kováčová pred domácimi fanúšikmi zdolala Bánovú 2:1. Vôbec mu napokon nevadilo ani to, že rozhodcovia pripísali jeho presný zásah ako vlastný gól hostí. Prameň bol lepším tímom a tri body si zaslúžil.

Okamih stretnutia

Boli to všetky gólové momenty zápasu, plus nepremenená penalta Prameňa, ale najdôležitejším faktorom stretnutia bola trpezlivá hra domáceho mužstva, ktoré si šlo za víťazstvom.

Postava zápasu

Viktor Mojžiš.

Ostatné výsledky 8. kola: R. Sobota – Lučenec 2:2, Čadca – L. Hrádok 2:2, Martin – Fiľakovo 2:0, Rakytovce – Žarnovica 3:1, L. Štiavnica – Krásno 2:0, O. Veselé – D. Kubín 3:1, Podkonice – Kalinovo 3:1

15. kolo: Žarnovica – Kováčová 2:1 (1:1)

Góly: 30. M. Šmatlák, 83. M. Talla Nguer – 20. E. Hric, ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Kuteľ, 200 divákov

Kováčová: J. Vaník – J. Slovák, V. Skydan, M. Bellay, M. Giertl, V. Mojžiš (46. B. Žilinec), M. Macko (88. K. Psársky), R. Duda, V. Slovák (81. J. Hámorník), A. Šanta (59. M. Turák), E. Hric (71. M. Barta)

Podnet na SsFZ Kováčová podala podnet na SsFz, pretože Žarnovica prekročila stanovený počet cudzincov v jednom zápase. Na ihrisku môžu byť traja cudzinci, do zápasu môžu zasiahnu maximálne štyria. Žarnovica v nadstavenom času duelu postavila piateho cudzinca. Výsledok stretnutia v čase uzávierky tohto čísla platil. ŠTK však môže rozhodnúť o kontumácii zápasu v prospech Prameňa.

Ostatné výsledky 15. kola: Lučenec – Kalinovo 0:1, Krásno – Bánová 0:1, L. Štiavnica – Podkonice 3:1, R. Sobota – O. Veselé 0:3, Čadca – Martin 0:1, Fiľakovo – Rakytovce 1:0, L: Hrádok – D. Kubín 3:2

1. Kalinovo 10 8 0 2 17:9 24

2. D. Kubín 10 7 0 3 35:13 21

3. Bánová 10 6 2 2 20:5 20

4. Rakytovce 10 5 4 1 20:7 19

5. Lučenec 10 6 1 3 14:13 19

6. Martin 9 6 1 2 9:8 19

7. Podkonice 10 5 2 3 24:13 17

8. Kováčová 10 5 2 3 14:12 17

9. O. Veselé 9 5 1 3 19:10 16

10. Fiľakovo 10 5 0 5 12:11 15

11. L. Štiavnica 9 3 1 5 14:11 10

12. Krásno 10 3 1 6 13:14 10

13. L. Hrádok 10 3 1 6 14:33 10

14. Žarnovica 10 2 0 8 9:32 6

15. R. Sobota 9 0 1 8 4:24 1

16. Čadca 10 0 1 9 8:31 1

IV. liga skupina Juh

Medzibrod – Pliešovce 2:1 (0:1)

Góly: 53. J. Samuelčík, 60. T. Tréger – 20. J. Homola, ŽK: 4 – 5, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Konček, 100 divákov

Pliešovce: J. Rabota – M. Vronský, A. Krčmárik (80. D. Martin), J. Homola, M. Sýkora, V. Bobor, T. Strhársky (66. A. Pálka), M. Hraško, D. Vreštiak, Ľ. Jamnický, E. Valach

Pliešovciam sa v poslednej dobe nedarí a chceli to zlomiť v Medzibrode. V prvom polčase boli hostia lepším tímom, boli silnejší na lopte, dobre kombinovali, súpera nepustili do vyložených šancí.

Dobrú fazónu potvrdili v 20. minúte aj gólom Juraja Homolu, ktorý padol po štandardnej situácii. Pliešovce sa neuspokojili, dobré šance mali aj Vronský, Strhársky a Bobor, ale skóre zápasu sa nemenilo. V druhom polčase chcel Tatran svoj náskok ešte zvýšiť.

Osud zápasu mohol spečatiť Vronský, ale jeho samostatný nájazd na brankára sa gólom neskončil, v ronakej situácii sa o chvíľu ocitol aj Bobor, ale skóre sa znova nemenilo. Prišiel trest. V 53. minúte hostia neobsadili Samuelčíka, ktorý pohodlne vyrovnal na 1:1.