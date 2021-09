Slovenský pohár: Najskôr jasná výhra Zvolena, potom zakopnutie v Žiline

Zvolenčania odohrali dva zápasy v Slovenskom pohári.

17. sep 2021 o 13:10 (sč)

ZVOLEN. Zvolenskí hokejisti majú za sebou zápasy Slovenského pohára. Najskôr zverenci trénera Oremusa dominovali na Spiši, kde zdolali nováčika najvyššej súťaže 5:0.

Dvoma gólmi sa zaskvel Peter Zuzin. Brankár Robin Rahm kryl všetkých 31 striel súpera a pripísal si na svoje konto čisté konto.

HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Góly: 1. Zuzin (Viedenský, Barcík), 13. Zuzin (Viedenský, Mikúš), 20. Csányi (Puliš, Barcík), 22. Marcinek (Puliš, Ully), 51. Hraško (Zuzin, Jedlička) Rozhodovali: Korba, Smrek – Bogdaň, Ordzovenský, vylúčenia: 5:6, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0 Zvolen: Rahm (Trenčan) – Hraško, Hain, Thow, Barcík, Meliško, Kubka – Zuzin, Viedenský, Jedlička, Ully, Puliš, Babeliak, Marcinek, Mikúš, Török, Ďuriš, Chlepčok, Csányi

Potom sa Zvolenčania predstavili na ľade žilinských vlkov. Za HKM nastúpili hráči z farmárskeho tímu žiarskych indiánov. Nepodarilo sa im zachytiť prvú tretinu, ktorú prehrali 0:4 a tá prakticky rozhodla o osude celého stretnutia. Zvolen podľahol Žiline 3:7.

„Pre náš mladý tím, s ktorým sme sem prišli to bola veľká škola a mužstvo Žiliny od začiatku ukazovalo veľkú kvalitu. V prvej tretine sme to súperovi až príliš uľahčili a my môžeme byť spokojní iba s tým, ako sme hrali v druhej a tretej tretine. Jednoznačne musím povedať, že víťazstvo domácich je zaslúžené,“ povedal po zápase Norbert Javorčík, tréner farmárskeho celku HKM Zvolen.