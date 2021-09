Atléti AK Danica v Martine: Franko, Jančová a Urbánková vyhrali svoje disciplíny

V Turci sa predstavili slovenské atletické nádeje.

16. sep 2021 o 9:54 Stanislav Černák

MARTIN. V Martine boli opäť v akcii atléti z AK Danica Zvolen, keď sa zúčastnili na treťom kole majstrovstiev SsAZ družstiev juniorov a dorastencov, na ktorom sa zúčastnilo 388 pretekárov z 24 klubov.

AK Danica vyslala na Turiec dorastenky a jedného juniora Radoslava Franka, ktorému sa však darilo. Celkovo skončil štvrtý, keď získal dokopy 29 bodov. Vyhral disciplínu hod diskom výkonom 35,35 m. V behu na 100 metrov skončil druhý (12,15 s), takisto bol druhý aj vo vrhu guľou (10,84 m).

Zvolenské dorastenky v konkurencii 100 dievčat zo 17 klubov získali dokopy 48 bodov a skončili na piatom mieste. Andrea Jančová vyhrala disciplínu hod diskom výkonom 27,37 m. Vo vrhu guľou skončila dvanásta, v hode diskom trinásta.

Ruthy Urbánková vyhrala beh na 300 metrov cez prekážky časom 51,19 s. V behu na 100 metrov postúpila do finále B, kde skončila napokon piata, čo znamenalo celkové 13. miesto v tejto disciplíne. Sara Podhradská skončila v behu na 100 metrov cez prekážky tretia, v behu na 300 metrov cez prekážky bola štvrtá. Adela Danková skončila vo vrhu guľou štvrtá, v hode diskom ôsma, v hode oštepom dvanásta.

Tamara Danková v behu na 100 metrov postúpila do B finále, v ktorom jej čas 13,80 s stačil na druhé miesto, celkovo desiate. Paulína Peničková obsadila v skoku do diaľky 13. miesto, v behu na 100 metrov sa prebojovala do B finále, na ktoré ale napokon nepostúpila.