Majitelia motorestu: Ak budeme musieť zavrieť, bude to definitívne

Nemocnica už hlási covid pozitívnych pacientov.

14. sep 2021 o 16:45 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN, KRUPINA. „Tretiu vlnu už nezvládneme. Ak nás zatvoria, bude to náš koniec,“ okomentovali aktuálnu situáciu v motoreste v okrese Krupina, ktorý stojí vedľa cestného ťahu v smere na Maďarsko.

Vo štvrtok už vedeli, že okres sa na covid mape prefarbil zo zelenej rovno do červenej farby, no stále nepoznali podmienky ďalšieho fungovania. Nevedeli, čo to pre nich znamená.

Krupina je jediný okres v Banskobystrickom kraji, ktorý sa ocitol v prvom stupni ohrozenia, čomu prislúcha červená farba. Zelený v stupni monitoringu zostal iba okres Poltár, všetky ostatné okresy sú oranžové, teda v stupni ostražitosti.

Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že farba vedľajšieho okresu nemôže byť horšia o viac ako jeden stupeň.

Čo sa dočítate Aká je situácia v súvislosti s covidom vo zvolenskej nemocnici. Ako sú otvorené školy v červenom okrese a či majú rodičia záujem o testovanie svojich detí. V akom režime funguje akvapark na Kováčovej. Ako vidia svoju budúcnosť majitelia motorestu v okrese Krupina.

Ak sa Krupina zafarbí načierno, čo okresu predpovedajú analytici z iniciatívy Dáta bez pátosu, všetky susediace okresy pôjdu automaticky do bordovej.