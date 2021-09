Futbalový servis: Zvolen na dne štvrtoligovej tabuľky, Budča čiernym koňom oblastnej súťaže

Výsledky, zostavy, komentáre a tabuľky od III. ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola.

13. sep 2021 o 10:32 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Rakytovce 1:1 (1:1)

Góly: 15. V. Mojžiš – 3. W. Jiang, ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Kuteľ, 210 divákov

Kováčová: J. Vaník – Ján Slovák, V. Skydan, M. Bariak (79. B. Žilinec), M. Giertl, V. Mojžiš, R. Duda, P. Majerčík (46. M. Bellay), Vladislav Slovák (85. A. Šanta), E. Hric, M. Turák (70. M. Macko)

Rakytovce: A. Krejčí – W. Jiang (46. M. Majling), R. Griglak, A. Vávro, N. Miloš Pollák (68. M. Konder), J. Vavák (84. M. Pavlík), M. Neušel, I. Šteiniger (45. R. Greško), E. Gaško, M. Starší, J. Sojka

Derby zápas tretej ligy začali lepšie hostia z Rakytoviec. Ako to v derby býva, zápasu nechýbali emócie.

Domácim hráčom sa nepodarilo včas zastaviť hneď v úvode stretnutia sľubne sa rozvíjajúcu akciu, na ktorej konci bol Jiang – 0:1.

Pár minút trvalo Kováčovej, pokým sa z tohto momentu otriasla, ale neskôr už začala preberať postupne iniciatívu. Domáci mali mierne navrch, čo korunovali v 15. minúte krásnou akciou. V strede poľa získal loptu Viktor Mojžiš, ktorý bol na začiatku, ale aj na konci peknej akcie – 1:1.

Domáci si vypracovali do prestávky ešte niekoľko sľubných príležitostí, ale skóre sa nemenilo.

V druhom polčase sa obraz hry veľmi nezmenil. Kováčová pôsobila futbalovejším dojmom, vytvárala si šance, veľa štandardných situácií, ale gól nie a nie padnúť.

Niekoľko náznakov dobrých príležitostí mali aj Rakytovce, ale to dokázali domáci ustáť.

A tak si body oba tímy podelili.

Moment zápasu

Istotne to bola 15. minúta a vyrovnávajúci gól Mojžiša, kebyže ho domáci nestrelia, mali by to ťažké. Ním získali psychickú výhodu.

Postava stretnutia

Viktor Mojžiš, ktorý bol na začiatku aj na konci krásnej gólovej akcie.

Ostatné výsledky 7. kola: Lučenec – L. Štiavnica 1:0, D. Kubín – Martin 2:0, L. Hrádok . R. Sobota 1:0, Bánová – Podkonice 1:0, Krásno – Žarnovica 3:1, Kalinovo – O. Veselé 3:2, Fiľakovo – Čadca 6:0

1. Dolný Kubín 8 7 0 1 32:7 21

2. Kalinovo 8 7 0 1 15:6 21

3. Lučenec 8 6 0 2 12:10 18

4. Bánová 8 5 2 1 18:3 17

5. Rakytovce 8 4 4 0 17:5 16

6. Podkonice 8 4 2 2 20:9 14

7. Kováčová 8 4 2 2 11:9 14

8. Martin 7 4 1 2 6:8 13

9. Fiľakovo 8 4 0 4 11:9 12

10. O. Veselé 7 3 1 3 13:9 10

11. Krásno 8 3 1 4 13:11 10

12. L. Hrádok 8 2 0 6 9:29 6

13. L. Štiavnica 7 1 1 5 9:10 4

14. Žarnovica 8 1 0 7 6:28 3

15. R. Sobota 7 0 0 7 2:19 0

16. Čadca 8 0 0 8 6:28 0

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Málinec 1:3 (0:2)

Góly: 90. M. Vronský – 17. J. Kubiš, 38. J. Marcinek (z 11m), 55. A. Beľa, ŽK: 0 – 2, ČK: 1 – 0. Rozhodoval: Horný, 100 divákov

Pliešovce: J. Rabota – M. Vronský, J. Malatinec, A. Krčmárik (63. E. Valach), J. Homola, Jakub Krnáč (72. D. Martin), M. Sýkora, V. Bobor, T. Strhársky (46. M. Hraško), D. Vreštiak (63. J. Kouřil), Ľ. Jamnický (87. Sebastián Miroslav Krnáč)

Pliešovce chceli doma už konečne získať body, nastúpili do stretnutia s odhodlaním a chuťou po víťazstve. Hostia sa zamerali na pozornú defenzívu a nebezpečné protiútoky. Hneď v úvode zápasu si vypracovali domáci šance, Vronský, Strhársky, ale ani Malatinec hosťujúceho gólmana neprekonali.

Hostia sa dostali v 17. minúte do prvej brejkovej situácie po hrubej individuálnej chybe domácich a tú aj využili – 0:1. Tatran sa vrátil do zápasu, nebezpečné pokusy Bobora a Sýkoru odvracali hostia z bránkovej čiary, ale znova sa zopakovala situácia z prvej polovice zápasu.

Málinec sa dostal po hrubej individuálnej chybe do brejku, z ktorého pramenila červená karta pre Malatinca a následný pokutový kop, ktorý hostia využili – 0:2. V 40. minúte však opäť prišli čisté šance Bobora a Vronského, ale Pliešovce ich nepremenili. V druhom polčase domáci tréner zmenil rozostavenie.

Pri najväčšom tlaku 10 hráčov Pliešoviec prišla studená sprcha v podobe tretieho gólu hostí. Tatranu sa potom nedarilo. Hostia si vypracovali v závere dve čisté šance, to sa blysol peknými zákrokmi domáci brankár Rabota. Domácim sa napokon podarilo už len skorigovať v 90. minúte. Čestný úspech Tatrana strelil Vronský. Efektivita Pliešoviec bola katastrofálna.

S. Ďarmoty – Zvolen 3:0 (2:0)

Góly: 11. R. Koncz, 21. I. Lukács, 60. M. Berec, ŽK: 1 – 0. Rozhodoval: Schober, 100 divákov

Zvolen: J. Sekula – G. Snitka, S. Meňuš, J. Tóth, F. Sylvester, J. Sudimak, A. Crvenković, S. Telúch (46. P. Telúch), J. Hrnčiarik (73. S. Poliak), A. Pavličko, A. Kazachek

Zvolenčania mali miernu prevahu v celom zápase, a tak výsledok 0:3 vyznieva kruto. Domáci šli do vedenia už v 11. minúte po nakopnutej lopte za obranu hostí, kde Koncz preloboval brankára Sekulu. V 21. minúte bolo už 2:0, hostia stratili loptu na polovici ihriska a to domáci potrestali po rýchlom protiútoku.

Napriek tomuto nepriaznivému výsledku sa zverenci trénera Tótha nevzdávali. Vyhrávali osobné súboje, mali lepšie držanie lopty. Nebezpečne pôsobil priamy kop Zvolena a akcie ťahané najmä po pravej strane, odkiaľ sa dostávali do prečíslenia, no hosťom chýbala finálna prihrávka.