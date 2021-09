Puchovanová dvojnásobnou majsterkou Slovenska, veľký talent sníva o olympiáde

Talentovaná stolnotenisová slovenská reprezentantka zo Zvolena bude pôsobiť v nemeckej lige.

10. sep 2021 o 9:18 Stanislav Černák, (mim)

ZVOLEN. Veľký talent slovenského stolného tenisu – Zvolenčanka Nikoleta Puchovanová získala na nedávnych majstrovstvách Slovenska dva tituly.

Dokopy sa tešila zo zisku štyroch cenných kovov a to aj napriek tomu, že bojuje stále so zranením. Puchovanová dominovala vo štvorhre žien spoločne s Tatianou Kukuľkovou a v zmiešanej štvorhre s Adamom Bratom. Nečakane podľahla vo finále ženskej dvojhry v kategórii do 21 rokov Eme Labašovej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvá Slovenska

„Tohtoročné majstrovstvá Slovenska boli pre mňa úspešné až na pár zlyhaní, bohužiaľ v U 21 som neobhájila minuloročný titul majsterky Slovenska. Vo finále som prehrala s Emou Labošovou, chyba bola v pripravenosti na zápas, pretože polhodinku predtým sme vyhrali titul v zmiešanej štvorhre a kým som sa stihla skoncentrovať na toto finále, prešli prvé dva sety.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Veľký talent stolného tenisu. Predstavujeme Nikoletu Puchovanovú Čítajte

No s výsledkom som aj tak spokojná. Na ceste do finále som zdolala Tatianu Kukuľkovú, sme od malička rivalky, tak túto výhru si veľmi cením,“ povedala sympatická Zvolenčanka Nikoleta Puchovanová.

Ďalej sa v zamknutej často dozviete okrem iného AJ TOTO: ▪ Ako sa pripravovala na M SR v Národnom stolnotenisovom centre ▪ Aké nepríjemné zranenie ju postihlo ▪ Kde bude pôsobiť v aktuálnej sezóne a kde by chcela v nasledujúcej ▪ Čo je jej najväčší sen

V kategórii žien jej to v boji o postup do finále opäť proti Kukuľkovej už nevyšlo. „Bola lepšia po taktickej stránke. Takže vysnívané finále v ženách sa mi nesplnilo, ale verím, že príde aj to a budem za raz tešiť z titulu aj ja,“ nevešala hlavu.

V zmiešanej štvorhre sa tešila z titulu, keď spolu s Adamom Bratom zdolali minuloročných majstrov Ľubomíra Pišteja a Tatianu Kukuľkovú. „Veľmi si to víťazstvo vážime, nepodarí sa to len tak niekomu - zdolať slovenskú špičku,“ tešila sa.