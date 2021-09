Legendárny Laco Lučenič: Alkoholu som sa výrazne nevenoval, drogy ma nebavili

Dnešná generácia má všetko k dispozícii, hovorí v exkluzívnom rozhovore pre týždenník MY legendárny Laco Lučenič.

9. sep 2021 o 11:14 Stanislav Černák

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Aj legendárna slovenská punková kapela Slobodná Európa sa nemohla dočkať, kedy už konečne bude môcť byť na pódiu so svojimi fanúšikmi.

V rámci úspešného turné R.I.P. Braňo Alex Tour, ktoré sa konalo na počesť zosnulého hudobníka, skladateľa, textára a spoluzakladateľa tejto kapely, sa skupina predstavila v závere augusta aj na amfiteátri v Banskej Štiavnici.

Kto nestihol tento koncert, nemusí zúfať. V prípade priaznivej pandemickej situácie bude toto úspešné turné pokračovať aj v novembri a decembri vo viacerých slovenských mestách, ale aj v Prahe.

Ohlasy z turné a aj samotný banskoštiavnický koncert ukázal jediné – skupina je v životnej forme. Aktuálna zostava s Whiskym (spev), Sveťom Korbelom /(gitara), Lacom Lučeničom (gitary), Rastislavom Gorem (basgitara) a Tomášom Vojtekom (bicie) sa javí ako úplne ideálna.

Po tom, ako sa Laco Lučenič chopil gitary (počas koncertu vystriedal až 5 rôznych gitár), celkové hudobné vyznenie „Slobodky“ dostalo úplne iný rozmer a to najmä vďaka hre tejto slovenskej legendy. Všetci členovia si vystúpenie užívali plnými dúškami a aj keď už počas ich koncertu bola poriadna kosa, punkuchtivé publikum dostali do varu.

Vďaka organizátorom koncertu z agentúry Pro Music sme mohli spraviť interview práve s Lacom Lučeničom - spevákom, skladateľom, hudobným producentom a multiinštrumentalistom, na ktorý ochotne pristúpil.

Rozhovor prebehol v útrobách miestneho amfiteátra hneď po zvukovej skúške. A aj keď Laco Lučenič s ďalšími členmi kapely meškali kvôli zdržaniu v zápche, na jeho nálade sa to nijako neprejavilo.

Zo 68-ročného hudobníka vyžaroval prirodzený šarm a charizma. Na nič sa nehral, bol príjemný, uvoľnený, pohodový a vtipný. Hudba je jeho život, čo nám najskôr potvrdil svojim pútavým rozprávaním a neskôr to všetkým ukázal na pódiu. Rozprávať o hudbe, ale aj zážitkoch z celej jeho bohatej kariéry, by sa dalo hodiny, ale menej je niekedy viac.

Laco Lučenič (zdroj: Martin Levinne)

Aktuálne turné skupiny Slobodná Európa je veľmi úspešné. Pre obrovský úspech koncertu v Bratislave ste pridávali ešte jeden koncert v hlavnom meste. Ľudia hovoria, že kapela je v životnej forme. Užívajú si to fanúšikovia i kapela. Ako sa vy cítite na pódiu?

V prvom rade rád hrám. Vlastne mi robí celkom dobre, keď skoro po troch rokoch, čo som v Slobodnej Európe hral basu, som prešiel na gitary. Bol som z toho vo vytržení a ľudia to berú.

Presne. Ľudia sú nadšení, ich reakcie sú nadšené, doslova šalejú. Aj ste sa zamýšľali, čím to je? Či je to ovplyvnené mierne pandémiou? Všetci sme boli dlho zatvorení a lezie nám to na mozog, zrazu sa môžeme vybúriť...

Je to tam trochu, ľudia sú istým spôsobom nadržaní, lebo dlho nič nebolo. Druhá vec je tá, že Rasťo (Gore, pozn. autora) je výborný basák. Tým pádom to dostalo ďalší level. Som zvyknutý hrať s kvalitnými muzikantmi, takže mi to robí dobre. A tiež sa snažím, aby som nebol najslabší (smiech).

Laco Lučenič ▪ Narodil sa 23.11.1952 v obci Cífer ▪Lučenič je slovenský multiinštrumentalista, skladateľ, spevák a hudobný producent ▪ Pôsobil v kapelách Fermata, Prúdy, Modus, Limit, Laco Lučenič & Satisfactory ▪ Bol dlhoročným spolupracovníkom Mekyho Žbirku, produkoval mu všetky albumy až do roku 1994 ▪ Produkoval albumy mnohým známym českým i slovenským interpretom ▪ Má dve hudobné relácie na Rádiu Regina ▪ Trikrát bol v porote speváckej súťaže Superstar ▪ V súčasnosti je členom punk rockovej legendy Slobodná Európa

Toto turné je na počesť legendy československej scény, ktorý bol spoluzakladateľom Slobodnej Európy – Braňa Alexa. Aké máte na neho spomienky vy?

Zažil som ho len okrajovo, do styku s ním som až tak neprichádzal. Pokiaľ sa dobre pamätám, keď bol v zostave kapely on, odohral som s nimi len dve hosťovačky.

So Slobodnou Európou ste ale spolupracoval prakticky neustále. Produkoval ste im albumy, ale takisto ste sa na nich predviedli aj ako multiinštrumentalista. A teraz ste aj členom ich zostavy. Ako sa to celé zomlelo?

Začalo to úplne nenápadne. Na druhý album ma zavolal Whisky a hovorí: Poď zahrať ešte do jednej pesničky nejakú inú gitaru ako hrá Sveťo (Korbel, pozn. autora). Napokon to skončilo deviatimi skladbami. A na ďalších albumoch som už hral normálne.

Na koncertoch som sa s nimi objavoval len tak príležitostne, lebo som mal všelijaké aktivity. Keď som bol hosťom, hrával som vždy na gitare. Až potom v roku 2018, keď sa Žumo (basgitarista Martin Zimanyi, pozn. autora) rozhodol odísť, Whisky mi zavolal veľmi nesmelo v štýle, že: Počuj, nechcel by si hrať teraz basu?

Hneď som mu povedal, že dobre. Práve som mal pripravenú novú basgitaru, krásneho Gibsona, tak, som ju aspoň vyskúšal. Nakoniec boli z toho skoro tri roky hrania na base, prerušila to až pandémia. No, pôvodný plán bol aj tak, že keď budeme mať pauzu, prejdeme na túto verziu, kde ja budem hrať na gitare.

Začiatkom roka 2019 ste sa pre .týždeň vyjadrili, že urobíte knihu o zbierke vašich platní. V akom je to štádiu?

Všetci doma sa mi už smejú, lebo som medzitým zmenil koncepciu knihy niekoľkokrát. Najprv to mala byť encyklopédia, ale stále mi vŕtalo v hlave, že prečo chcem robiť encyklopédiu. Čo to je? Veď, to je telefónny zoznam. A hlavne, nikdy ju nebudem mať kompletnú.