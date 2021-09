Marcel Beník obhájil titul slovenského šampióna, jeho brat Tomáš sa stal vicemajstrom SR

Na Jankovom Vŕšku potvrdili pretekári MTB Racing Team svoje postavenia.

8. sep 2021 o 11:31 Stanislav Černák

JANKOV VŔŠOK. Seriál majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu sa skončil pri Bánovciach nad Bebravou na Jankovom Vŕšku. Zároveň išlo o predposledné podujatie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska, český majstrák a preteky Zóny strednej Európy.

Slovenský seriál úspešne ukončil aj pretekársky tím MTB Racing Team zo Sliača. Jeho jazdci úspešne obhájili titul majstra a vicemajstra Slovenska.

„Na Jankov Vŕšok sa veľmi radi vraciame. Technické trate našim autám až tak veľmi nesedia, paradoxne tu však vedia chalani urobiť veľmi dobré časy. Dokázali zajazdiť svoje maximá a v ostrej jazde boli všetci traja dokonca v jednej pol sekunde,“ prezradil pre týždenník MY šéf tímu Marcel Beník starší.

Majstrovský titul vo svojej kategórii obhájil Marcel Beník mladší jazdiaci na BMW 2002Ti. „Marcelovi stačilo jednoducho prísť do cieľa bez ohľadu na čas. Urobil presne to čo sme potrebovali a titul putuje opäť do MTB Racing Teamu,“ tešil sa jeho otec.