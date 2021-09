Legendárny Olympic a Ivan Mládek. Vyhrajte od nás vstupenky na ich koncert

5. sep 2021 o 8:00 myzvolen.sme.sk

ZVOLENSKÁ SLATINA. Spolu na dvoch pódiách, každý so svojím riadnym programom, sa predstavia dve hudobné legendy, ktoré pricestujú na Slovensko z Česka. Rocková kapela Olympic a muzikant, spevák a zabávač Ivan Mládek prichádzajú aj do Zvolenskej Slatiny, kde vystúpia už zajtra - 6. septembra o 18.00 na futbalovom ihrisku.

Olympic je dlhé roky fenoménom československej populárnej, ale aj rockovej hudby. Ich piesne zľudoveli tak, že na žiadnej chatovačke, grilovačke, čundri či pri vatre sa nestalo, aby tam neodznel aspoň jeden ich hit, najčastejšie však šláger Slzy tvý mámy.

Hitov ale svojim fanúšikom napísali naozaj veľa (Jasná zpráva, Okno mé lásky, Jak se lítá vzhůru, Želva, Dej mi víc své lásky a mnoho ďalších), veď ich kariéra trvá už skoro 60 rokov.

Vo Zvolenskej Slatine a v Košiciach si bude môcť publikum vychutnať viac ako 90-minútový koncert. Znie to neuveriteľne, ale charizmatický Petr Janda so svojím emotívnym hlasom vystúpi pre svojich verných fanúšikov vo veku 79 rokov! A k tomu počuť precítené tóny jeho gitarových sól, aj to je dôvod tento zážitok si nenechať ujsť.

Druhou legendou bude najznámejší československý hráč na bendžo, spevák, skladateľ, vtipkár a humorista, spisovateľ a maliar Ivan Mládek. Jeho šou sa skladá z hudobnej časti a zo scénok, ktoré okrem neho hrajú aj jeho spoluhráči. Pomedzi najznámejšie skladby hrajú členovia súboru vtipné scénky, ktoré rozosmejú každého.

Sprievodní muzikanti a herci sú známe tváre zo šoubiznisu, ako Lenka Plačková, Jan Mrázek, Lenka Šindelářová, Libuše Roubychová, Vítězslav Marek a Zdeněk Kalhous.

Organizátori pripomínajú, že nerobia rozdiel medzi fanúšikmi zaočkovanými a nezaočkovanými, koncert je na čerstvom vzduchu a preto nikoho nepošlú z brány domov.

Súťaž o vstupenky

Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal, v Čajovni u Maňa vo Zvolenskej Slatine a na mieste v deň koncertu od 16.30 h.

