Na pretekoch v Slovinsku chyboval, aj napriek tomu má Beník titul majstra Európy na dosah

Do konca sezóny európskeho šampionátu ostávajú Marcelovi Beníkovi už len dve podujatia.

2. sep 2021 o 9:50 Stanislav Černák

ILIRSKA BISTRICA. Seriál európskeho šampionátu seriálu FIA Historic Hill Climb Championship 2021 v pretekoch automobilov do vrchu pokračoval podujatím v Slovinku. Našu krajinu reprezentoval v Ilirskej Bistrici záastupca MTB Racing Teamu – Marcel Beník. Išlo o premiéru tímu aj jazdca na tejto trati.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred podujatím sa Marcel Beník nachádzal na priebežnom druhom mieste celkového hodnotenie seriálu svojej kategórii 1 a ak chcel pomýšľať na vysnený titul európskeho šampióna, do konca sezóny už nemôže zaváhať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na Ostrej Lúke pričuchol k pretekaniu, teraz bojuje o titul majstra Európy Čítajte

Na štart pretekov v Slovinsku sa postavilo viac ako 220 pretekárov. „Trať bola miestami dosť náročná, ale kvalitatívne na vysokej úrovni, takže tu bol naozaj zážitok štartovať,“ vyznal sa pre týždenník MY Marcel Beník.

V tréningoch a aj prvej súťažnej jazde sa mu darilo a išiel veľmi dobre. Po prvej jazde mu patrila vo svojej kategórii prvá priečka. „V druhej ostrej jazde som urobil dve vážne chyby pri dobrzďovaní, čo ma stálo 20 sekúnd,“ povzdychol si.

Napokon v súčte oboch jázd mu patrilo tretie miesto. „Aj napriek tomu som dokázal získať potrebné body, aby som sa dostal na priebežné prvé miesto v kategórii 1,“ prezradil.

Do konca sezóny ostávajú ešte dve podujatie – preteky v Chorvátsku a Taliansku, na ktorých musí bodovať, pretože vie, že jeho sen je na dosah. „Titul majstra Európy nebol pre mňa ešte nikdy tak blízko ako teraz. Pokúsim sa túto šancu využiť. Každopádne, nemal by som skončiť už horšie ako tretí, čo by bol pre mňa zatiaľ najväčší úspech,“ zakončil Beník.