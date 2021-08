Hokej v Detve nekončí, klub sa prihlásil do druhej ligy

Cieľom Detvy bude čo najskôr sa dostať do SHL.

27. aug 2021 o 14:28 (sč)

DETVA. Po tom, ako majiteľ HC 07 Detva presunul celý klub do Prešova, mali oddaní detvianski fanúšikovia hlavy v smútku. Teraz sa to zmení. Klub sa už pod novým vedením prihlásil do druhej hokejovej ligy.

„Hlavným cieľom klubu je sa dostať v čo najkratšom možnom čase do 1. hokejovej ligy, kam Detva určite patrí. Tím pokope usilovne trénuje už druhý týždeň a fanúšikom budeme v najbližších dňoch postupne prinášať informácie, aktuality a zaujímavosti o chode klubu, ako aj o blížiacich sa prípravných zápasoch,“ informovali Detvania prostredníctvom facebookovskej stránky.