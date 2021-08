Vo Zvolene spomínali na zosnulé deti

Ženy často nevedia, aké sú ich práva v takej chvíli, hovoria organizátori.

23. aug 2021 o 14:45 MOJ

ZVOLEN. V Záhrade spomienok, ktorá je súčasťou prírodného cintorína vo Zvolene, spomínali v nedeľu na nenarodené a zosnulé deti.

Každé štvrté tehotenstvo sa podľa organizátorov Dňa nádeje končí tragédiou, a to buď v tele ženy počas vývinu plodu alebo pri pôrode.

"Je to to téma, o ktorej sa na Slovensku takmer vôbec nerozpráva. Vyrovnávanie sa s touto stratou je potom o to náročnejšie nielen pre ženy, ale pre celú rodinu a blízkych,“ hovorí dula Lucia Kubíny, spoluzakladateľka združenia.

„Nie sme ako spoločnosť pripravení túto tému správnym spôsobom uchopiť. Aj preto sme sa rozhodli založiť združenie Tanana, kde sa snažíme rodinám so skúsenosťou straty dieťaťa pomáhať, aby vedeli, že v tom nemusia byť sami,“ dodáva.

Na citlivú tému sa snaží upozorňovať aj Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica prostredníctvom svojho projektu Záhrada spomienok. Už tretí rok preto zorganizovalo spomienkovú slávnosť za zosnulé deti. Pripojilo sa tak k medzinárodnej iniciatíve, vďaka ktorej sa toto podujatie koná tretí augustový víkend v rôznych krajinách po celom svete.

„Deň nádeje bol aj tento rok príležitosťou spoločne sa stretnúť a uznať to, čím si rodiny po strate detí môžu prechádzať. Symbolom tohto dňa sú vlajky, ktoré sme maľovali a vešali pomedzi stromy. Vyjadriť svoje pocity takýmto kreatívnym spôsobom a zároveň spoznať príbehy ostatných môže byť veľmi liečivé,“ pripomenula správkyňa Záhrady spomienok a celebrantka posledných rozlúčok Andrea Uherková zo Živice.

Slávnosťou sprevádzala živá hudba Martina Maceja. Jej súčasťou bolo aj občerstvenie, pri ktorom prebiehali neformálne rozhovory. Pod korunami stromov bola tiež pripravená malá čitáreň s knižkami o smrti pre deti a dospelých, v ktorých si mohli účastníci listovať.

Organizátori podujatia upozorňujú, že spoločnosť nedostatočne reflektuje na potreby žien po strate dieťaťa v akejkoľvek fáze života a v náročných chvíľach im neponúka dostatočnú podporu a informácie.

„Ženy často nevedia, aké sú ich práva v takej chvíli. Sú zaskočené situáciou a nepýtajú sa. Naša legislatíva však dovoľuje pochovať plod v akomkoľvek štádiu tehotenstva, odkedy bolo rozpoznané. Rozlúčka aj v takomto prípade býva nielen pre ženy veľmi užitočná a prospešná vec v procese smútenia,“ dodáva Lucia Kubíny, ktorá Deň nádeje v Záhrade spomienok už tretí krát celebrovala.